Tom Brady et Gisele Bündchen se sont « séparés » après avoir passé la majeure partie de l’été à vivre séparément : rapport

Les problèmes conjugaux de Tom Brady et Gisele Bündchen ne seraient pas dus à l’infidélité.

Selon un nouveau rapport, alors que les rumeurs d’adultère ne sont pas fondées, la star de la NFL de 45 ans et le mannequin brésilien de 42 ans se sont récemment « séparés ».

“Il n’y a absolument aucune accusation de tricherie de part et d’autre”, a déclaré un initié à Page Six.

“Tom et Gisele ont récemment eu du mal à faire fonctionner leur mariage et se sont séparés”, a déclaré la source.

La source a ajouté que le couple assiégé a passé la majeure partie de l’été à vivre séparément après avoir pris des vacances en famille aux Bahamas avec leur fils Benjamin, 12 ans, et leur fille Vivian, 9 ans, en juillet.

Après leur voyage, Bündchen et les enfants ont passé trois semaines chez eux sur la péninsule de Nicoya au Costa Rica, mais Brady ne les a pas rejoints.

De plus, Page Six a rapporté que le septuple champion du Super Bowl était seul en vacances aux Bahamas avec Benjamin et Vivian pendant sa pause de 11 jours du camp d’entraînement des Buccaneers de Tampa Bay en août.

“Gisele n’était pas là en août. C’était le temps où Tom était seul avec les enfants”, a noté la source.

Les deux, qui sont mariés depuis 13 ans, auraient essayé de résoudre leurs problèmes, mais ont vécu séparément avec Bündchen vivant à New York tandis que Brady est resté en Floride pour être proche de son équipe.

À son retour au camp, Brady avait fait allusion aux problèmes conjugaux du couple lors d’une conférence de presse avant le premier match à domicile des Buccaneers dimanche.

“Tout est personnel, vous savez. Tout le monde a des situations différentes auxquelles il est confronté”, a déclaré le natif de Californie.

“Nous avons tous des défis vraiment uniques dans notre vie. J’ai 45 ans, mec. Il se passe beaucoup de conneries, alors il faut juste comprendre la vie du mieux que l’on peut. C’est un processus continu.”

Pendant ce temps, la source a dissipé un rapport précédent selon lequel le couple avait eu une « dispute épique » sur la décision de Brady de « se retirer » du football professionnel en mars.

“Il n’y a pas eu de combat épique”, a déclaré l’initié.

“Gisele n’a aucun problème avec le retour de Tom au football. Elle veut qu’il soit heureux et veut qu’il joue si c’est ce qu’il veut.

“Il n’y a jamais eu d’ultimatum pour que Tom choisisse entre le football ou elle. Leurs problèmes sont davantage liés à la distance qui s’est créée entre eux sur une plus longue période.”

Des rapports précédents avaient indiqué que la rupture du couple découlait de la déception de Bündchen face à la décision de Brady de retourner dans la NFL car elle avait espéré qu’il passerait plus de temps avec sa famille à la retraite.

La star de la couverture de Vogue était également visiblement absente du match de Brady dimanche au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride.

Le match a réuni Benjamin et Vivian ainsi que Brady, 15 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie Bridget Moynahan, 51 ans.

Le quart-arrière a été vu en train de partager un doux moment avec ses enfants dans une vidéo partagée par le compte Twitter des Buccaneers. Il s’est arrêté pour étreindre Vivian et l’embrasser sur le front et a embrassé ses fils avant de prendre le terrain.

“Gisele continue de se consacrer à ses enfants et travaille sur des projets personnels”, a déclaré une source au magazine People.

Les Buccaneers ont perdu leur premier match à domicile contre les Packers de Green Bay, 14-12.

Les représentants de Brady et Bündchen n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.