Tom Brady et Gisele Bundchen se séparent et demandent le divorce – Hollywood Life

Crédit d’image : Charles Sykes/Invision/AP/Shutterstock

Tom Brady et Gisele Bundchen sont officiellement terminés. La nouvelle de la séparation du couple a éclaté le 28 octobre après avoir conclu un accord et déposé des documents de divorce en Floride. TMZ a rapporté que Gisèle avait demandé le divorce et Tom “ne conteste pas” sa décision. Tom a confirmé le divorce dans une déclaration sur son histoire Instagram.

La rupture de Tom et Gisèle survient après des semaines de tension signalée entre le couple de longue date, qui s’est marié en 2009.

Les spéculations sur d’éventuels problèmes au paradis pour Tom et Gisele ont commencé début septembre 2022 au début de la saison NFL. Page 6 a été le premier à signaler que les deux étaient dans un “combat épique” en raison de la décision de Tom de ne pas se retirer de la NFL. Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a annoncé ses plans de retraite en février après plus de 20 ans sur le terrain et sept anneaux du Super Bowl. Cependant, environ un mois après l’annonce, il a retiré sa retraite, affirmant qu’il avait des «affaires inachevées» dans la ligue. Il a officiellement rejoint les Buccaneers pour la saison 2022-2023.

“Gisele a toujours été celle avec les enfants”, ont déclaré des sources Page 6 en septembre. “Ils avaient convenu qu’il prendrait sa retraite pour se concentrer sur la famille, puis il a changé d’avis.” Tom et Gisèle partagent des enfants Benjamin12, et Viviane9 ans, alors qu’il a aussi un fils de 15 ans, Jackde sa précédente relation avec Bridget Moynahan. Tom et Gisele ont tous deux été vus sans leurs alliances dans les semaines qui ont suivi le début de la rumeur de tension.

Comme HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT rapporté en septembre, Tom et Gisele vivent séparés au milieu de leurs problèmes. “Tom a promis à Gisele qu’il était brisé et elle a beaucoup de mal à gérer ses émotions face à toute cette épreuve”, a expliqué notre source. “Ils ont conclu un accord quand il a pris sa retraite et elle se sent conduite à ce stade. Cela a été extrêmement difficile pour elle. Elle veut juste son propre espace en ce moment pour faire une profonde introspection. Il n’y a pas moyen de contourner cela – ils sont en fort désaccord et les choses ne vont pas bien.

Avant que le couple n’annonce leur séparation, Tom a pris un congé temporaire du camp d’entraînement de la NFL pour s’occuper d’une “affaire personnelle” en août. Après le congé de 11 jours, le QB a expliqué un peu pourquoi il manquait sous la pression des journalistes, mais il n’est pas entré dans les détails, affirmant que son absence de pré-saison était pour des raisons «personnelles». “Chacun a des situations différentes auxquelles il est confronté, et nous avons tous des défis uniques dans nos vies”, a-t-il déclaré. “J’ai 45 ans, mec. Il se passe beaucoup de conneries, alors vous devez juste essayer de comprendre la vie du mieux que vous pouvez. Vous savez, c’est un processus continu.