Tom Brady et Gisele Bündchen se concentrent sur les enfants au milieu des rumeurs de divorce: rapport

Tom Brady et Gisele Bündchen se concentrent sur leurs enfants alors que les rumeurs de divorce continuent de tourbillonner, selon un rapport.

“Les enfants adorent Tom”, a déclaré une source au magazine People à propos de Benjamin Rein, 12 ans, et de Vivian Lake, 9 ans, que Brady et Bündchen partagent et de leur fils John Edward, 15 ans, avec l’ex Bridget Moynahan. “C’est un super papa.”

Bündchen, qui, selon la source, en a “fini leur mariage” après avoir essayé de le faire fonctionner, a été vu dans un gymnase de Miami plus tôt cette semaine avec Benjamin et Vivian, selon TMZ.

“Elle se sent mal pour les enfants”, a déclaré la source à People, “mais elle ne s’attend à aucun problème de garde.”

Le couple aurait chacun embauché des avocats spécialisés en divorce au cours des dernières semaines.

Alors que la famille s’est rendue à Miami ensemble pendant l’ouragan, Brady a dû y retourner dimanche dernier pour un match à domicile avec les Bucaneers de Tampa Bay, Bündchen est resté à Miami.

Auparavant, dans le numéro d’octobre d’Elle, Bündchen avait déclaré : “Évidemment, j’ai mes inquiétudes – [football] est un sport très violent, et j’ai mes enfants et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle dans le numéro d’octobre. “Mais finalement, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.”

Brady a également pris 11 jours de congé d’un camp d’entraînement avec les Buccaneers au cours de l’été “pour s’occuper de certaines choses personnelles”, a déclaré l’entraîneur-chef.

Le quart-arrière a déclaré aux journalistes qu’il était absent : “Chacun a des situations différentes, et nous avons tous des défis uniques dans nos vies. J’ai 45 ans, mec. Il se passe beaucoup de conneries, alors vous devez juste essayer de comprendre la vie du mieux que vous pouvez. Vous savez, c’est un processus continu.

Le couple s’est marié en 2009.