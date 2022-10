Tom Brady et Gisele Bündchen ont suivi un cours parental ordonné par le tribunal avant le divorce: rapport

Tom Brady et Gisele Bündchen auraient chacun suivi un cours de quatre heures sur “l’éducation des parents et la stabilisation de la famille” avant de finaliser leur divorce dans un palais de justice de Floride vendredi.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, âgé de 45 ans, a terminé le cours le 25 octobre et le mannequin de 42 ans l’a terminé le 26 octobre, selon des documents judiciaires obtenus par Page Six.

La loi de l’État de Floride stipule que les parents qui ont des enfants mineurs et qui demandent une séparation ou un divorce doivent suivre et terminer le cours de manière indépendante dans les 45 jours suivant le dépôt. Ils sont tenus de présenter des certificats d’achèvement au tribunal avant l’entrée du jugement définitif.

Le couple partage son fils Benjamin Reign, 12 ans, et sa fille Vivian Lake, 9 ans. Brady est également père d’un fils Jack, 15 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie Bridget Moynahan, 51 ans.

TOM BRADY ET GISELE B Ü LA RELATION DE NDCHEN AU FIL DES ANNÉES

Le cours est “conçu pour éduquer, former et aider les parents divorcés en ce qui concerne les conséquences du divorce sur les parents et les enfants”.

Bündchen a déposé les documents de divorce vendredi au palais de justice du comté de Glades à Moore Haven, en Floride. Les documents judiciaires indiquaient que le couple divorçait parce que leur mariage était « irrémédiablement rompu », selon Page Six.

Le comté de Glades est le quatrième comté le moins peuplé de Floride. Selon la loi de l’État, les couples peuvent demander le divorce dans n’importe quel comté de Floride tant que les deux parties sont d’accord.

Selon le Daily Mail, les greffiers du comté ont déclaré au point de vente que Brady et Bündchen ne se sont pas rendus au palais de justice et que tous les documents ont été déposés par voie électronique.

“Tout était en hausse, nous n’avons rien fait de différent”, a déclaré Kelly Brantley, assistante judiciaire du juge Jack Lundy, qui a signé le règlement.

“Leurs avocats se sont occupés de tout, nous avons donc pu tout traiter en une journée.”

Les termes de l’accord de règlement matrimonial de l’ancien couple resteront confidentiels, selon Page Six.

La star de la NFL et le mannequin ont tous deux annoncé qu’ils avaient finalisé leur divorce vendredi, après des mois de spéculation.

“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a écrit Brady dans un post Instagram. “Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble.

Il a poursuivi : “Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours nous assurer qu’ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.”

“Nous sommes arrivés à la décision de mettre fin à notre mariage après mûre réflexion. Cela est, bien sûr, douloureux et difficile, comme c’est le cas pour de nombreuses personnes qui vivent la même chose chaque jour dans le monde. Cependant, nous ne souhaitons que le meilleur les uns pour les autres alors que nous poursuivons les nouveaux chapitres de nos vies qui restent à écrire.”

“Et nous demandons gentiment la confidentialité et le respect pendant que nous naviguons dans ce qui va arriver dans les jours et les semaines à venir”, a conclu Brady.

Bündchen a ensuite publié sa propre déclaration sur Instagram, écrivant : “Avec beaucoup de gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble, Tom et moi avons finalisé notre divorce à l’amiable.”

Elle a ajouté : “Ma priorité a toujours été et continuera d’être nos enfants que j’aime de tout mon cœur. Nous continuerons la coparentalité pour leur donner l’amour, les soins et l’attention qu’ils méritent grandement.”

“La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et même s’il est bien sûr difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je souhaite toujours le meilleur pour Tom.”

“Je demande gentiment que notre vie privée soit respectée pendant cette période difficile.”