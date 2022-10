Tom Brady et Gisele Bündchen ont été confrontés pour la première fois à des rumeurs de divorce en 2015 : ce qu’ils ont dit à l’époque

Avec la nouvelle de Tom Brady et Gisele Bündchen qui auraient tous deux embauché des avocats spécialisés en divorce, tous les regards sont tournés vers le couple de célébrités.

Cependant, ce n’est pas la première fois dans l’histoire récente qu’ils sont confrontés à des rumeurs de divorce. En 2015, l’ancien mannequin et joueur de football star s’est exprimé après que des rumeurs aient circulé à l’origine.

Il y a sept ans, en septembre de la même année, le scandale du Deflategate aurait touché le couple, car ils n’avaient pas été photographiés ensemble depuis deux mois. Le scandale impliquait l’allégation selon laquelle le quart-arrière vedette avait ordonné le dégonflage délibéré des ballons de football qui avaient été utilisés lors de la victoire de son équipe d’alors contre les Colts d’Indianapolis lors du match de championnat de l’AFC en janvier de la même année.

À l’époque. Brady a balayé les rumeurs de divorce, déclarant à la station de radio de Boston WEEI : “Nous sommes dans un endroit formidable… Je n’ai pas de plus grand partisan qu’elle.”

LA RELATION DE TOM BRADY ET GISELE BUNDCHEN AU FIL DES ANNÉES

“Je suis passé par beaucoup d’émotions différentes”, a déclaré Brady à propos de Deflategate. “Ceux-ci étaient tous à des moments différents dans des circonstances différentes. Je pense qu’ils étaient tous – je les ai en quelque sorte pris comme ils venaient. J’ai fait face à des adversités évidemment différentes dans ma vie, à des défis différents et vous vous fiez simplement à ces expériences et vous vous fiez à beaucoup de gens qui sont autour de vous pour le soutien. Cela a été un autre type de défi dans ma vie. Je pense que cela a été un autre type d’obstacle à surmonter.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Finalement, un juge fédéral a rejeté l’affaire Deflategate et sa suspension de quatre matchs, et deux jours plus tard, Bündchen a partagé une photo sur son Instagram de Brady jouant au football avec leur fille. “Et mon cœur fond #biggestlove #family”, avait-elle légendé à l’époque.

Maintenant, le couple s’éloigne des rumeurs de problèmes conjugaux depuis des mois. Les représentants de Brady n’ont fait aucun commentaire lorsqu’ils ont été contactés par Fox News Digital à propos des informations selon lesquelles le septuple champion du Super Bowl et sa femme avaient chacun embauché des avocats spécialisés en divorce.

Le couple est marié depuis 13 ans.