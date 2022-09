Tom Brady et Gisele Bündchen ont besoin d’une «communication ouverte» ou «le ressentiment peut se manifester», déclare un expert en relations

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le mariage de Tom Brady et Gisele Bündchen a été au centre des préoccupations au milieu des rapports selon lesquels le couple est en désaccord sur un certain nombre de questions, plus récemment sa décision de retourner sur le terrain de football après avoir pris sa retraite.

Malgré un début difficile de leur romance, qui a commencé il y a plus de 15 ans, Gisele et Tom semblaient être complètement alignés pour créer une vie ensemble et élever une famille.

Mais après que Brady a annoncé qu’il reviendrait dans la ligue seulement 40 jours après avoir révélé sa retraite, il semblait qu’une fracture se formait dans leur lien habituellement incassable, selon les rapports. Alessandra Conti, entremetteuse de célébrités et experte en rencontres chez Entremetteurs dans la villea déclaré en exclusivité à Fox News Digital que Gisele pourrait être “frustrée” par la décision de son mari, mais le couple a besoin d’une “communication ouverte” pour survivre à ce match.

“Les choses pourraient aller de plusieurs façons pour Tom et Gisele”, a déclaré Conti. “Je crois qu’ils sont assez forts en tant que couple pour surmonter ce revers, mais une communication ouverte et un nouvel ensemble d’attentes seront essentiels pour qu’ils avancent, sinon le ressentiment pourrait se manifester pour Gisèle.”

Le couple est marié depuis 13 ans, mais en 2015, Gisele a admis que son mariage avec le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay n’avait presque même pas eu lieu. Gisele et Tom ne sortaient ensemble que depuis deux mois lorsqu’elle a découvert que son ex-petite amie, Bridget Moynahan, était enceinte de son enfant.

Tom et Bridget ont commencé à se fréquenter au début de 2004 et ont annoncé la fin de leur relation en décembre 2006 juste avant qu’elle ne découvre qu’elle était enceinte.

« Sortir avec un homme qui est sur le point d’avoir un enfant avec une autre femme est pour le moins compliqué », a déclaré Conti. “Le fait que la relation de Tom et Gisèle ait duré si longtemps est l’exception et non la règle ; si cette situation arrivait à un couple non hollywoodien, j’encouragerais le nouveau couple à prendre du recul et à vraiment discerner s’il commence une une toute nouvelle relation était la décision la plus saine pour toutes les personnes impliquées. Les relations de rebond ont statistiquement une probabilité de succès incroyablement faible.

Elle a ajouté : “De toute évidence, les deux ont pris la bonne décision pour eux-mêmes, mais Gisele a dit que c’était une période difficile pour elle.”

Tom et Gisele se sont rencontrés des semaines après sa rupture avec Bridget et ont commencé une relation amoureuse, pour découvrir des mois plus tard que Brady allait être père.

“Je crois qu’ils sont assez forts en tant que couple pour surmonter ce revers.” — Alessandra Conti, entremetteuse de célébrités et experte en rencontres chez Matchmakers In The City

“C’était une chose difficile parce que je suis là, vous savez, en train de penser, je sors avec ce gars, nous nous sommes rencontrés, et nous avons commencé à sortir ensemble et tout va bien et puis cela arrive”, a-t-elle déclaré lors d’une interview en 2008 avec CBS “This Matin.”

“Alors, j’ai eu l’impression de ne pas savoir quoi faire. C’était un de ces moments du genre : ‘Est-ce que je m’enfuis ?'”

Le mannequin brésilien a écrit dans ses mémoires de 2018 “Lessons” qu’entendre parler de la grossesse de Moynahan était difficile, c’est le moins qu’on puisse dire.

“Dès le lendemain, les nouvelles étaient partout et j’ai senti que mon monde avait été bouleversé. Inutile de dire que ce n’était pas une période facile. Mais c’était une période qui a apporté tellement de croissance”, a expliqué Gisele au temps. Bridget a également expliqué comment l’intérêt du public l’affecte aujourd’hui.

Pour Gisele, elle a dit à Vanity Fair en 2009 qu’elle “savait bien – la première fois que je l’ai vu” que Brady était celui qu’il lui fallait quand ils se sont rencontrés vers la fin de 2006.

“Nous nous sommes rencontrés par l’intermédiaire d’un ami”, se souvient-elle. “Dès que je l’ai vu, il a souri et je me suis dit : « C’est le sourire le plus beau et le plus charismatique que j’aie jamais vu ! »”

Elle a ajouté: “Nous nous sommes assis et avons parlé pendant trois heures. Je devais rentrer à la maison pour Noël, mais je ne voulais pas partir. Vous savez ce sentiment de, comme, vous ne pouvez pas en avoir assez? Dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés , nous n’avons jamais passé une journée sans nous parler.”

Une source a précédemment déclaré au magazine People que le couple « aimerait arranger les choses » et qu’il n’y a « pas de séparation formelle à ce stade ».

Chris Melcher, avocat de divorce célèbre, partenaire de Walzer Melcher et Yodaa noté que “bien qu’il reste à voir si Tom et Gisele se sépareront”, il est “courant pour tout couple de se séparer lorsque l’un se concentre sur une carrière et l’autre sur les enfants.

“C’est une division naturelle des responsabilités, mais cela peut amener les conjoints à vivre des vies séparées”, a expliqué Melcher.

“S’ils oublient pourquoi ils ont conclu l’arrangement, cela peut entraîner du ressentiment ou le sentiment que leur relation a été perdue”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il semble que le couple “tente de se recentrer sur la raison pour laquelle ils sont ensemble” au milieu d’un récent rapportent que deux se sont simplement « séparés ».

Conti a également complimenté la capacité de Tom et Gisele à rester un “couple puissant” tout en ayant un “début difficile”. “Un début difficile dans une relation retarde généralement la longévité d’une relation, mais encore une fois, Tom et Gisele sont l’exception et non la règle ici”, a déclaré Conti. “Ils ont conservé le statut de “couple puissant” et ont deux enfants ensemble. Gisele a également accueilli son beau-fils à bras ouverts, et la perception du public est qu’ils ont réussi à gérer la coparentalité avec une famille moderne.”

En plus du fils de 15 ans de Brady, Jack, le couple a Vivian, 9 ans, et Benjamin, 12 ans.

Brady, qui a remporté six championnats du Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a annoncé sa retraite de la NFL en février après 22 saisons. Seulement 40 jours plus tard, il a révélé qu’il revenait à nouveau dans la ligue.

Gisèle était visiblement absente du match de Brady dimanche, mais ses enfants, qui étaient accompagnés de sa mère et de sa sœur, se sont assurés de lui faire des câlins sur le terrain.

“La non-retraite de Tom semble être un autre obstacle majeur pour le couple. Gisele a déclaré que même si elle soutenait la décision de Tom, elle aimerait qu’il soit plus présent”, a déclaré Conti. “Elle a également expliqué qu’il s’agissait d’une conversation récurrente, ce qui montre qu’elle a eu du mal avec son emploi du temps incroyablement chargé. Il a même admis avoir raté d’innombrables anniversaires, mariages et même funérailles, sans parler de nombreuses premières pour sa famille. ”

« Concilier carrière et vie de famille sont des défis majeurs pour les couples même en dehors des feux de la rampe, et ils peuvent pousser un couple à son point de rupture.

