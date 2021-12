Tom Brady et Gisele Bundchen Mark pour le 9e anniversaire de leur fille Vivian :  » Papa t’aime « 

Tom Brady et Gisele Bundchen se sont rendus sur Instagram pour célébrer l’anniversaire de leur fille Vivian avec des photos mémorables de certains de ses meilleurs moments et des mots doux qui les ont aidés à exprimer leur amour.

Tom Brady, 44, et Gisele Bundchen, 41 ans, ont prouvé leurs fiers parents de leur fille Viviane quand ils ont partagé des messages et des photos d’amour en l’honneur de son neuvième anniversaire le 5 décembre. Le joueur de football et le mannequin ont inclus plusieurs photos de la jolie fille montrant son énergie et son sourire, dont l’une d’elle et sa mère posant dans l’eau ensemble, et l’une d’elle lançant un ballon de football à son père, avec de douces légendes.

« 9 ans maintenant et il n’y a jamais eu d’ange plus doux et gentil que toi Vivi ! Papa t’aime beaucoup !!! Joyeux anniversaire, j’attends avec impatience de nombreux autres jours pour organiser le football ensemble 😍😍😍😍😍 », disait la légende de Tom.

« Joyeux anniversaire mon petit rayon de soleil ! Quelle chance j’ai d’être ta maman. Vous rendez chaque jour plus lumineux !

Ps Merci oncle @ninomunoz pour les photos !☀️✨❤️ Feliz aniversário meu raio de sol ! Que sorte eu tenho de ser sua Mama. Você illumina minha vida ! Gisèle a ensuite sous-titré son message.

Les abonnés du couple ont répondu aux messages avec leurs propres souhaits d’anniversaire pour Vivien ainsi que des commentaires aimables sur les photos épiques qu’ils ont partagées. D’autres célébrités ont également publié des réponses, y compris David Beckham, qui a écrit : « Joyeux anniversaire Vivi ❤️ @tombrady nous avons des ennuis mec 😂 », et Alex Rodriguez, qui a écrit, « Joyeux anniversaire ❤️.”

Avant que Vivian n’ait neuf ans, elle s’est promenée au coucher du soleil avec Gisele en novembre. La beauté brésilienne a partagé une magnifique photo d’elle se tenant la main avec son mini-moi alors qu’elles marchaient dans l’eau et a utilisé la légende pour parler de la vie comme un cadeau.

« La vie est notre plus beau cadeau, et elle est plus fragile que nous ne le pensons. En une seconde, tout peut changer. Il n’y a pas de meilleur moment que MAINTENANT pour faire un acte de foi et faire toutes les choses que vous n’avez jamais pris le temps ou eu le courage de faire », a-t-elle écrit. « Passer du temps avec les gens que vous aimez, vivre, aimer, jouer, rire – puissions-nous vivre chaque moment unique de notre vie avec présence et gratitude. »