Tom Brady et Gisele Bündchen : les indices et rumeurs folles menant à l’annonce du divorce d’aujourd’hui

Après 13 ans, Gisele Bündchen et Tom Brady ont confirmé sur les réseaux sociaux que leur mariage était terminé.

“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a écrit Brady. “Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours nous assurer qu’ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.”

Bündchen a ajouté: “La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile. … Je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je souhaite toujours le meilleur pour Tom.”

Une source a déclaré au magazine People : “Ils ont travaillé sur les conditions pendant tout ce temps… Ils ont accepté la garde partagée des enfants.”

Leur divorce fait l’actualité depuis des mois maintenant, alors que les spéculations sur le couple tourbillonnent.

De l’embauche d’avocats en divorce à l’émission d’ultimatums et même de théories scandaleuses selon lesquelles le mannequin a jeté des sorts sur Tom, voici un aperçu de quelques rumeurs et indices qui ont fait surface avant la scission.

Recrutement d’avocats en divorce

Début octobre, le représentant de Brady n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par Fox News Digital au sujet d’informations selon lesquelles le septuple champion du Super Bowl et sa femme avaient engagé des avocats spécialisés en divorce.

À l’époque, Page Six a rapporté que Brady et Bündchen avaient engagé des avocats et cherchaient à séparer leurs actifs.

“Je ne pense pas qu’il y aura un retour maintenant”, a déclaré une source au point de vente. “Ils ont tous les deux des avocats et examinent ce qu’impliquera une scission, qui obtiendra quoi et quelles seront les finances.”

Les préoccupations de Gisèle

Une partie de la discorde dans leur mariage serait due à la décision de Brady de sortir de sa retraite plus tôt cette année. Bündchen a supposé que Brady aurait plus de temps à passer avec la famille après des années sur la route en tant que quart-arrière le plus gagnant de tous les temps.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle dans le numéro d’octobre. “Je pense que c’est le système dans lequel nous vivons”, a-t-elle déclaré en répondant aux commentaires sexistes sur le fait d’être désespéré que Brady prenne sa retraite.

“C’est ce que la société a accepté et ce que la société n’a pas accepté”, mais elle a admis qu’elle avait eu “des conversations avec lui encore et encore” sur le fait qu’il continuait à jouer à 45 ans.

“Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Il doit aussi suivre sa joie”, a-t-elle déclaré.

L’ultimatum

Le mannequin Bündchen aurait donné à Brady un ultimatum qui menaçait de mettre fin à leur mariage “pour de bon”.

“Gisele a dit à Tom qu’il quittait le football pour passer du temps avec sa famille ou qu’elle était partie pour de bon”, a déclaré une source à Us Weekly plus tôt cette semaine.

“Elle ne veut pas qu’il continue à se blesser et qu’il ne puisse pas profiter de la vie à l’avenir. Elle le fait pour sa famille.”

Anneaux de mariage abandonnés

Bündchen et Brady ont tous deux été aperçus en train de sortir sans leurs alliances après avoir embauché des avocats spécialisés en divorce début octobre.

Brady s’est rendu sur son compte Instagram le 6 octobre et a partagé une vidéo sur une étape qu’il avait franchie avec sa marque TB12 Sports, mais il semblait ne pas porter son alliance.

L'homme de 42 ans, qui vivrait apparemment séparé de la star de la NFL de 45 ans, a été aperçu en train de visiter un immeuble de bureaux à Miami le 8 octobre sans son alliance.

L’homme de 42 ans mannequin brésilien a également été vue sans son alliance alors qu’elle visitait un immeuble de bureaux à Miami le 8 octobre.

Des “sorts” d’amour pour sauver le mariage

La rumeur la plus folle est peut-être venue des fans de Bündchen, qui ont créé des théories scandaleuses selon lesquelles le mannequin aurait utilisé la “sorcellerie” pour tenter de sauver son mariage.

Un hashtag tendance #WitchesOfTikTok a fait surface sur les réseaux sociaux, où les fans ont affirmé que Gisele est une “sorcière blanche” qui “exploite la divination pour lancer des sorts altruistes”.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​affirmé que le modèle avait jeté des “protections” pour “protéger” le corps de Brady afin “d’améliorer ses capacités athlétiques”.

Cependant, une fois que la relation du couple a commencé à s’effondrer, les utilisateurs de TikTok suggèrent que Brady avait “fait du tort à une sorcière” et doit maintenant “ressentir sa colère”.

