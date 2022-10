Tom Brady et Gisele Bündchen demandent le divorce – National

C’est officiel : Tom Brady et Gisele Bündchen ont demandé le divorce.

La star du football et sa femme mannequin ont décidé de quitter après 13 ans de mariage, déposant leurs papiers de divorce en Floride vendredi matin.

Brady et Bündchen ont publié des déclarations sur Instagram tard vendredi matin, chacun disant qu’ils avaient “à l’amiable” pris la décision.

“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a écrit Brady. “Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble.”

“Je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je souhaite toujours le meilleur pour Tom”, a écrit Bündchen.

Leur séparation survient après des mois de rumeurs selon lesquelles leur relation était sur un terrain difficile. Il a été largement rapporté que Bündchen, 42 ans, n’est pas satisfait de la décision de Brady de revenir au football professionnel, malgré l’annonce de sa retraite plus tôt cette année.

En mars, Brady a annoncé qu’il sortait de sa retraite pour disputer une 23e saison dans la NFL.

Le septuple champion du Super Bowl a annoncé sa décision sur Twitter et Instagram, affirmant qu’il avait “des affaires inachevées”.

Ces deux derniers mois, j’ai réalisé que ma place était toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce moment viendra. Mais ce n’est pas maintenant. J’aime mes coéquipiers et j’aime ma famille qui me soutient. Ils rendent tout cela possible. Je reviens pour ma 23e saison à Tampa. Affaire inachevée LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm —Tom Brady (@TomBrady) 13 mars 2022

“Ces deux derniers mois, j’ai réalisé que ma place était toujours sur le terrain et non dans les tribunes”, a écrit Brady. « Ce moment viendra. Mais ce n’est pas maintenant. J’aime mes coéquipiers et j’aime ma famille qui me soutient. Ils rendent tout cela possible. Je reviens pour ma 23e saison à Tampa.

L’annonce est intervenue à peine 40 jours après que Brady a déclaré qu’il raccrochait définitivement ses crampons de football, invoquant son désir de passer plus de temps avec sa femme et ses enfants.





Le mois dernier, une source a déclaré à People que le quarterback était « blessé » par les derniers développements de son mariage.

“C’est la seule piloter le divorce“, a déclaré l’initié. «Elle joue à l’attaque et il joue à la défense. Il veut se protéger, protéger ses intérêts, mais il commence seulement à emprunter la voie légale pour se défendre contre elle. Il ne veut pas que ce soit moche, il ne veut pas se battre. Si le divorce a lieu – et il semble que ce soit le cas – il veut que cela se passe le mieux possible.

Le couple partage deux enfants – son fils Benjamin, 12 ans, et sa fille Vivian Lake, neuf ans, ainsi que le fils de Brady, John Edward, 15 ans, avec son ex-petite amie Bridget Moynahan.

Il a été rapporté que le couple vivait séparé depuis au moins deux mois.

Brady et Bündchen ont commencé à se fréquenter en 2006 et se sont mariés en 2009.