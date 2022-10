Tom Brady et Gisele Bundchen annoncent le divorce après 13 ans

Tom Brady et Gisele Bundchen ont finalisé leur divorce, ont-ils annoncé vendredi, mettant fin au mariage de 13 ans entre deux superstars qui ont respectivement atteint les sommets de la mode et du football.

Brady et Bundchen ont publié des déclarations sur Instagram tard vendredi matin, chacun disant qu’ils avaient “à l’amiable” pris la décision.

“La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et même s’il est bien sûr difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je souhaite toujours le meilleur à Tom”, Bündchen a écrit.

Tous deux ont déclaré que leurs priorités étaient leurs enfants et ont demandé la confidentialité.

“Nous sommes arrivés à cette décision de mettre fin à notre mariage après mûre réflexion”, a écrit Brady. “Cela est, bien sûr, douloureux et difficile, comme c’est le cas pour de nombreuses personnes qui vivent la même chose chaque jour dans le monde.”

Le divorce a atterri au milieu de la 23e saison de Brady dans la NFL, et quelques mois seulement après que le septuple champion du Super Bowl ait mis fin à sa retraite de courte durée. Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay – qui avait depuis longtemps déclaré vouloir passer plus de temps avec Bundchen et ses trois enfants – a annoncé son départ du match en février, pour changer d’avis 40 jours plus tard.

« Qu’avez-vous de plus à prouver ? Bundchen a dit à son mari en marge après sa dernière victoire record au Super Bowl, comme Brady lui-même l’a raconté peu de temps après la victoire.

Bien que Brady ait initialement déclaré que sa retraite était une chance de concentrer son “temps et son énergie sur d’autres choses qui nécessitent mon attention”, une partie de sa motivation à revenir était ce qu’il a qualifié de “travail inachevé” avec les Buccaneers. L’équipe n’a pas réussi à atteindre le Super Bowl la saison dernière dans son effort pour répéter en tant que championne.

Bundchen a déclaré à “CBS This Morning” en 2017 qu’elle était inquiète pour son mari après avoir subi une commotion cérébrale l’année précédente. L’équipe de Brady à l’époque, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et son agent ont refusé de répondre à ses commentaires à l’époque, et un porte-parole de la NFL a déclaré qu’il n’y avait aucune trace de blessure à la tête. Brady a déclaré plus tard qu’il préférait garder ses antécédents médicaux privés.

“Je veux dire, nous n’en parlons pas”, a déclaré Bundchen lors de l’interview. “Mais il a des commotions cérébrales. Je ne pense pas vraiment que ce soit une chose saine à traverser pour quiconque.”

“C’est un sport très violent”

Plus récemment, elle a soutenu que la caractérisation dans les rapports selon laquelle elle souhaitait désespérément que son mari prenne sa retraite avait des connotations sexistes.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes. C’est un sport très violent, et j’ai mes enfants et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a déclaré le mannequin au magazine Elle en septembre. “J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.”

Bundchen et Brady ont été présentés par un ami commun et se sont mariés – deux fois – un peu plus de deux ans plus tard. Ils ont dit leur premier “je fais” au début de 2009 dans une église catholique de Santa Monica, en Californie, devant leur famille et leurs amis proches, suivis d’un deuxième mariage tout aussi petit chez elle au Costa Rica près de deux mois plus tard.

Leur fils Benjamin est né plus tard cette année-là, suivi d’une fille, Vivian, en 2012. Brady a également un fils de 15 ans, Jack Moynahan, issu d’une précédente relation avec l’acteur Bridget Moynahan.

Bundchen, qui a été découverte par un éclaireur de mannequins à l’âge de 13 ans au Brésil, a obtenu sa place parmi les mannequins les mieux payés de l’industrie dans les années 2000 et est devenue un incontournable des tabloïds, alimentée par une relation avec Leonardo DiCaprio. En plus de défiler sur les podiums des meilleurs créateurs, d’apparaître dans des campagnes pour des marques de grande distribution et de haute couture, elle a signé en tant qu’ange de Victoria’s Secret et a joué de petits rôles au cinéma, notamment dans “Le diable s’habille en Prada”.

Elle a pris du recul par rapport au mannequinat en 2015, abandonnant le travail sur les podiums et se limitant à quelques campagnes publicitaires et couvertures de magazines par an. Elle a fait une grande exception, portant une robe scintillante et un immense sourire en 2016 alors qu’elle traversait une piste de 400 pieds (120 mètres) aux Jeux olympiques de Rio tandis que son compatriote brésilien Daniel Jobim interprétait “La fille d’Ipanema”.

Depuis qu’elle a réduit ses engagements de mannequinat, elle s’est consacrée à l’activisme environnemental, en particulier en ce qui concerne la conservation de la forêt amazonienne, et à des entreprises commerciales telles que des soins de la peau respectueux de l’environnement et une ligne de lingerie. Elle s’est également prononcée sur la santé mentale, révélant des attaques de panique débilitantes qui, selon elle, l’ont fait envisager le suicide et critiquant des normes de beauté irréalistes.

“J’ai fait ma part”

Avant tout, a déclaré Bundchen à Elle, sa priorité absolue était sa famille.

“J’ai fait ma part, c’est-à-dire [to] être là pour [Tom]. J’ai déménagé à Boston et je me suis concentrée sur la création d’un cocon et d’un environnement aimant pour que mes enfants grandissent et soient là pour le soutenir, lui et ses rêves », a-t-elle déclaré. « Voir mes enfants réussir et devenir les beaux petits humains qu’ils sont, le voir réussir, et s’épanouir dans sa carrière, ça me fait plaisir. À ce stade de ma vie, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail là-dessus.”

Après des années à Boston – où Brady a joué pour les Patriots – puis à nouveau à Tampa avec lui en 2020, elle a déclaré qu’elle avait ses propres projets : “J’ai une énorme liste de choses que je dois faire, que je veux faire . À 42 ans, je me sens plus connecté avec mon but.”

Brady a eu 45 ans en août, lorsqu’il a quitté les Buccaneers pendant 11 jours pour des raisons personnelles non précisées. L’équipe a soutenu le congé, l’appelant une pause pré-planifiée convenue avant le début du camp d’entraînement en juillet.

Trois fois MVP de la NFL et leader de tous les temps de la ligue en termes de passes et de touchés, Brady a signé un contrat de 10 ans d’une valeur de 375 millions de dollars américains pour devenir l’analyste principal du football pour Fox Sports une fois qu’il aura raccroché ses crampons. Quand ce sera encore incertain – alors que Brady avait exprimé son intérêt à prolonger sa carrière de joueur au-delà de la quarantaine s’il restait en bonne santé, son ex-femme a eu une idée différente en 2017.

“Ce genre d’agression tout le temps, ça ne peut pas être sain pour vous”, a-t-elle déclaré lors de l’interview de CBS. “Je prévois qu’il sera en bonne santé et qu’il fera beaucoup de choses amusantes quand nous aurons environ 100 ans, j’espère.”