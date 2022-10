Tom Brady et Gisele Bundchen annoncent le divorce après 13 ans de mariage

Tom Brady et Gisele Bundchen arrivent au gala du Metropolitan Museum of Art Costume Institute (Met Gala) pour célébrer l’ouverture de “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” dans le quartier de Manhattan à New York, le 7 mai 2018.

La superstar de la NFL Tom Brady et le mannequin Gisele Bündchen vont divorcer après 13 ans de mariage, ont-ils annoncé vendredi.

“Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble”, a déclaré le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, 45 ans. dit sur Instagram. “Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours nous assurer qu’ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.”

Le couple de célébrités s’est marié en 2009 et a deux enfants ensemble : Benjamin, 12 ans, et Vivian, 9 ans. Brady a un autre fils, Jack, 15 ans, avec son ancienne petite amie Bridget Moynahan. Ensemble, Brady et Bündchen ont une valeur nette déclarée de centaines de millions de dollars.

Bündchen, 42 ans, a déclaré dans un communiqué publié à son Instagram“La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et bien qu’il soit, bien sûr, difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je souhaite toujours le meilleur pour Tom. “

Brady est revenu aux Buccaneers de Tampa Bay cette saison des semaines après avoir annoncé son retraite retour en février. Dans une interview avec Elle Magazine en septembre, Bundchen a exprimé ses inquiétudes quant au retour de Brady au football pour une 23e saison et sa troisième avec les Buccaneers.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes, c’est un sport très violent, j’ai mes enfants et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-il ajouté. dit-elle. “J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.”

Les Bucs de Brady ont une fiche de 3-5 cette année, un record inhabituellement mauvais pour le quart-arrière, qui a remporté sept Super Bowls, dont six avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et un avec Tampa.

Les Buccaneers ont perdu contre les Ravens de Baltimore jeudi soir.