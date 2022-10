Tom Brady et Gisele Bündchen alimentent les rumeurs partagées alors qu’ils engagent tous les deux des avocats spécialisés en divorce: rapports

Le représentant de Tom Brady a répondu aux informations selon lesquelles le septuple champion du Super Bowl et sa femme, l’ancienne top model Gisele Bündchen, ont engagé des avocats spécialisés en divorce.

Un représentant de Brady n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par Fox News Digital à propos des informations.

Par page six, Brady et Bündchen ont embauché des avocats et cherchent à séparer leurs actifs accumulés.

“Je ne pense pas qu’il y aura un retour maintenant”, a déclaré une source au point de vente. “Ils ont tous les deux des avocats et examinent ce qu’impliquera une scission, qui obtiendra quoi et quelles seront les finances.”

Selon un rapport de People, Brady « essaie de comprendre quoi faire » maintenant que Bündchen a embauché un avocat spécialisé en divorce.

Le couple aurait passé du temps l’un à l’autre, Bündchen venant d’être aperçue lundi à Miami sans son alliance.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a été franc cette saison à propos de ses tribulations hors du terrain, partageant avec les journalistes après une absence de 11 jours du camp d’entraînement, “J’ai 45 ans, mec. Il se passe beaucoup de choses , alors tu dois juste essayer de comprendre la vie du mieux que tu peux. Tu sais, c’est un processus continu.”

