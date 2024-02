Tom Brady est le test ultime pour la renommée dans la cabine de diffusion

L’idée de Tom Brady, l’annonceur sportif, part d’un principe très simple. Jusqu’à ce que Patrick Mahomes ait un peu plus de temps, Brady est le meilleur quarterback de tous les temps. Brady est incroyablement, monstrueusement célèbre. Quand une telle personne vous dit qu’elle mettra un blazer de réseau, vous lui dites oui. «Votre grand-mère sait qui est Tom Brady», m’a dit une source proche de la deuxième carrière de Brady. « Combien d’athlètes votre grand-mère connaît-elle ? »

Après que Fox ait annoncé la signature de Brady il y a deux ans, il y avait des doutes quant à savoir si Brady parviendrait un jour à un stand. Mardi, il a déclaré Colin Cowherd et Pat McAfee qu’il organisera des matchs pour Fox cet automne et qu’il organisera le Super Bowl de l’année prochaine. Brady a déclaré à Cowherd qu’il avait appelé les gens à réfléchir sur le secteur de la télévision ; cela inclut certains des annonceurs les plus célèbres de la NFL. L’automne dernier, les principaux producteurs et réalisateurs de Fox, Richie Zyontz et Rich Russo, ont fait un voyage pour faire connaissance avec Brady à Miami.

Nous connaissons Brady comme quarterback, un soi-disant comique de stand-upun figure de l’amour octogénaire, un guérisseur. Il est temps de nous intéresser à Brady, l’annonceur sportif.

La première chose à comprendre est pourquoi Fox remplacerait Greg Olsen, un annonceur que tout le monde aime, par Brady. Une partie de celle-ci est la théorie de grand-mère de la télévision sportive. Vous essayez d’abord les joueurs les plus célèbres. S’ils échouent, ils échouent.

De plus, Brady deviendra une sorte d’ambassadeur pour Fox. Bien que ses fonctions restent floues, du moins publiquement, on m’a dit qu’elles allaient au-delà des exigences habituelles consistant à jouer au golf avec les annonceurs et à sourire dès le départ. “Il fera ce que les chaînes de télévision normales ne feront pas”, a déclaré la source. Quelques heures avec Brady ou Gordon Ramsay, faites votre choix.

Dans les annales de la télévision sportive, il est très difficile de trouver une composition parfaite pour Brady. En 1995, lorsque Joe Montana a été embauché pour l’émission d’avant-match de NBC, il était si populaire il pouvait à peine se frayer un chemin jusqu’à la porte d’entrée du studio new-yorkais de la chaîne. Montana était mauvais à la télévision et a « pris sa retraite » après neuf matchs. Au moins deux réseaux ont tenté d’embaucher Peyton Manning. Il a également choisi la porte latérale et apparaît sur ESPN via son « ManningCast » autoproduit.

Brady, a déclaré George Krieger, ancien cadre de Fox, “est comme Frank Gifford entrant dans Football du lundi soir comme le golden boy qui réussit à tout. En 1971, quand ABC a mis Gifford sur Lundi soiril était considéré comme un objet de désir pour les fans de sport de New York, les fans de sport de Los Angeles et l’auteur Frédéric Exley. Cette première saison, Gifford devait mener une interview d’avant-match avec Richard Nixon. Le président a déclaré à Roone Arledge d’ABC qu’il avait rencontré Giff à plusieurs reprises et pensait qu’il se souviendrait peut-être de lui. Corriger les époques, c’est un niveau de renommée de Tom Brady.

Les gens de la télévision qui couvraient Brady aimaient presque toujours être avec lui. “Tom a été l’une des personnes les plus utiles que j’ai jamais rencontrées lors de la réunion de production”, a déclaré Fred Gaudelli, producteur exécutif de Dimanche soir et Football du jeudi soir. “Être chez les Patriots, ce n’est pas toujours facile.”

Un an, Gaudelli, Al Michaels, John Madden et le président de NBC Sports, Dick Ebersol, étaient en réunion avec Brady. Le club d’enfance de Brady, les Giants de San Francisco, avait participé aux World Series. “Très innocemment, il commence à parler du fait d’être au lit avec Gisèle et d’essayer de lui apprendre le baseball”, a déclaré Gaudelli. « Moi, Madden, Al et Ebersol nous regardons ensemble, comme : Putain de merde !»

Les producteurs profitent de la réunion de production pour repérer les futurs annonceurs. Et les joueurs curieux de télévision aborderont eux-mêmes le sujet : Pensez-vous que je pourrais faire ce travail un jour ? Comment se passe ta semaine ?

Pendant les années de Gaudelli dans le camion, Brady n’a jamais montré le moindre intérêt pour la télévision. “À un moment donné, Madden a dit à Peyton : ‘Tu n’as pas besoin de faire ça'”, m’a dit Gaudelli. « Dans mon esprit, vous auriez pu dire la même chose à Tom Brady : Tu n’as pas besoin de faire ça.»

Pour comprendre pourquoi Brady veut le faire, il faut remonter à l’hiver 2020. Tony Romo venait de devenir l’annonceur le moins préféré de tous les dirigeants lorsque CBS lui a payé 17 millions de dollars par an pour ne pas partir pour ESPN. Au sein de Fox, les dirigeants ont tiré une leçon particulière de cet épisode. Nous devons développer notre propre numéro. 2 annonceurils pensaient, pour ne pas se laisser freiner par le talent.

Deux ans plus tard, Fox a eu l’occasion de tester sa théorie. Cela a permis à Troy Aikman d’aller à ESPN, puis à Joe Buck de le suivre jusqu’à la porte. Fox avait Kevin Burkhardt et Olsen sur son numéro. 2 équipes de la NFL. Ils pourraient intervenir et organiser le Super Bowl de cette saison.

Deux mois après que les départs de Buck et d’Aikman soient devenus officiels, Fox a annoncé avoir signé Brady, qui jouait toujours pour Tampa Bay, pour entrer dans son numéro. 1 équipe à une date inconnue. Brady ferait un la somme énorme de 37,5 millions de dollars par an20 millions de dollars de plus par an que Romo a fait. Fox a exécuté deux stratégies contradictoires en même temps : développer son propre annonceur à Olsen afin de pouvoir s’abstenir des guerres d’enchères, puis se lancer tête première dans les enchères. Olsen a pris le non. 1 emploi temporairement jusqu’à ce que Brady en finisse avec le football.

Ce qui est drôle, c’est que la partie rédaction et développement de la stratégie de Fox a fonctionné à merveille. Olsen avait tout l’enthousiasme de Romo et une bien meilleure maîtrise instantanée de l’émission. Dernièrement, Olsen est devenu le chevalier défenseur de l’analyse. Mais comme il l’a montré dimanche lors du match de championnat de la NFC, il peut parler de la façon dont George Kittle a mis Aidan Hutchinson sur le culaussi.

Lorsqu’Olsen a obtenu le poste pour la première fois, une personne au sein de Fox s’est demandé à haute voix ce qu’était un « non ». 1 annonceur » signifiait vraiment. Les téléspectateurs accepteraient-ils deux nouveaux annonceurs comme étant les meilleurs parce que Fox a dit qu’ils l’étaient ? Ou est-ce que c’était non. Je veux dire atteindre un certain niveau de grandeur ? Au moment où Olsen et Burkhardt ont convoqué le Super Bowl de l’année dernière, ils avaient rendu la question hors de propos. Ils étaient non. 1 annonceurs.

À ce moment-là, Brady avait finalement pris sa retraite du football. Mais quelques jours avant le Super Bowl, Brady a annoncé qu’il prenait une année sabbatique. Il utilisait son temps libre, expliqua-t-il plus tard, pour «regarder et apprendre» le secteur de la télévision. (Dans l’interview de mardi avec Cowherd, il a souligné qu’il avait encore jusqu’en septembre pour maîtriser les subtilités de la télévision.) Olsen est devenu le numéro 1 temporaire. 1 annonceur pour la deuxième année consécutive.

Le retard mis à faire entrer Brady dans le stand a conduit à de nombreuses spéculations selon lesquelles il ne parviendrait jamais à Fox. Il y a deux ans, l’histoire du divorce Aikman-Fox a été racontée presque entièrement du côté d’Aikman, malgré de nombreuses blessures au sein de la chaîne. Dans cette optique, la signature de Brady pourrait être considérée, du moins en théorie, comme un communiqué de presse mutuellement bénéfique. Sauf que Brady dit maintenant qu’il est sérieux, ce que les employés de Fox ont insisté pendant un moment.

Les gens chez Fox pensent qu’Olsen obtiendra un non. 1 emploi ailleurs un jour, peut-être chez Amazon. Cela leur fait mal de voir Olsen revenir au numéro 1. 2, même s’il s’agit du meilleur scénario pour le réseau. Olsen n’a pas seulement prouvé qu’il était bon à la télévision ; il a montré qu’il était une silhouette câlinable. L’année dernière, alors que je traînais avec son équipe pendant les séries éliminatoires, Olsen a porté un toast de capitaine d’équipe aux producteurs et aux caméramans lors d’un dîner de fin d’année. Le lendemain, il s’est présenté au camion de production pour demander si quelqu’un avait des produits capillaires. Ce week-end, lors de sa dernière montre en tant que non. 1, il y avait beaucoup d’affection entre Olsen et ses coéquipiers. Olsen a fait ce qu’il avait juré de faire : il a rendu difficile pour Fox de faire un changement.

Brady, comme Romo avant lui, n’a aucune expérience en matière d’annonce. Le pari de Fox selon lequel il sera bon dans ce travail repose sur deux idées.

D’une part, Brady est l’un des premiers grands annonceurs à venir à la télévision directement de l’univers médiatique détenu et exploité par des joueurs. Brady était l’un des producteurs d’une série documentaire ESPN sur sa vie. Il a une émission hebdomadaire SiriusXM. Il poste trolly Twitter vidéos. « Qu’est-ce que Joe Montana a déjà fait ? » a déclaré la source. “Hébergé Saturday Night Live une fois?” C’était un épisode mémorablemais le point est compris.

La deuxième idée à propos de Brady concerne la notion de ce qui pousse les anciens joueurs à devenir annonceurs. Certains joueurs viennent à la télévision à la recherche de matériel qu’ils n’ont pas eu sur le terrain. Pensez à Cris Collinsworth ou, à sa manière, à Romo.

Brady a gagné plus de matériel que quiconque. La réflexion avec lui bouleverse la psychologie pop habituelle. Brady examinera les annonceurs qui ont remporté moins de bagues que lui, et il voudra être meilleur qu’eux dans sa deuxième carrière. Comme Zyontz me l’a dit : « Veux-tu parier contre Tom Brady ?