Tom Brady est la meilleure chose qui soit jamais arrivée aux Patriots, même s’il prend sa retraite d’un Buc

La carrière de Tom Brady est terminée. Le plus grand quart-arrière de l’histoire a pris sa retraite mercredi – encore une fois. Il a fait son annonce dans une vidéo sur les réseaux sociaux depuis une belle plage quelque part. Il n’a fait référence ni aux Patriots ni aux Buccaneers, mais s’est plutôt adressé à un “vous les gars” global.

“Je prends ma retraite pour de bon”, a déclaré Brady avant de s’étrangler. “Merci beaucoup les gars – à chacun d’entre vous – de m’avoir soutenu. Ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes concurrents. Je pourrais continuer éternellement. Il y en a trop. Merci les gars de m’avoir permis de vivre mon absolu rêve. Je ne changerais rien. Je vous aime tous.

Brady a remporté sept Super Bowls, six avec les Patriots et un avec les Buccaneers. Son héritage avec la Nouvelle-Angleterre a peut-être été brièvement compliqué, mais à ce stade, il n’y a ni flou ni incertitude. De retour au premier camp d’entraînement de Brady en 2000, le quart-arrière a dit au propriétaire Robert Kraft : “Je suis la meilleure décision que cette organisation ait jamais prise.”

Ouais, ça résume à peu près tout, n’est-ce pas?

C’était une meilleure décision que même d’embaucher Bill Belichick.

Mais la beauté de la situation est qu’une chose ne va pas sans l’autre. La rédaction de Brady était la décision de Belichick. Et Brady ne devient pas Brady sans que Belichick le développe et ait le courage de commencer le quart-arrière une fois quatrième. C’est une énigme œuf-poulet-poulet-œuf, et je n’ai pas vraiment envie de courir après les 1 000 prochains mots sur l’homme qui est le plus grand.

Je veux juste dire, sans aucun doute, que l’héritage de Brady avec les Patriots n’est plus compliqué : l’absence a rendu le cœur de la Nouvelle-Angleterre plus affectueux.

Brady était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la franchise. C’est simple.

Il y avait tellement de raisons de penser que Belichick passerait à un autre Super Bowl sans Brady. Il y avait tellement de raisons de penser que Brady n’en gagnerait pas un autre sans Belichick. Cela semble idiot maintenant, bien sûr. Parce que Brady a son titre Bucs, et Belichick a raté de peu les séries éliminatoires. Mais repensez au départ de Brady – il y avait un doute sur ce qu’il pouvait accomplir lorsqu’il a fait défection pour Tampa, en particulier à 43 ans.

À l’époque, la rupture semblait imprudente – comme Belichick abandonnait Brady à un moment de la carrière du QB alors qu’il était sur le point de décliner. (C’est ce qui est arrivé à tant de patriotes que Belichick a fait sortir.)

Pour le monde du sport, c’était fascinant : une chance pour le quart-arrière et l’entraîneur de démêler leurs héritages – au moins légèrement.

Pour la Nouvelle-Angleterre, il y avait une tristesse générale et, dans certains cas, de la colère.

Pourquoi partirait-il ? Comment pourrait-il?

Au cours des trois dernières années, Brady a réussi à un niveau que Belichick n’a pas. Brady a légèrement démêlé son héritage de Belichick. Et en ce sens, le QB a simplifié son héritage en Nouvelle-Angleterre. Si Brady avait puait, cela aurait pu rendre les choses désordonnées. Mais il était surtout brillant, ne construisant que sa légende vivante.

Avec Brady, les Patriots étaient des prétendants éternels. Sans Brady, les Patriots n’ont pas été les mêmes.

Je le répète: le repêchage de Tom Brady a été la meilleure décision que la Nouvelle-Angleterre ait jamais prise – que Belichick ait jamais prise.

Lorsque nous repensons à la carrière de Brady, nous ne penserons pas à la rupture en termes étranges ou maladroits. Nous réfléchirons à ce que cela a poussé Brady à faire – gagner un autre Super Bowl et solidifier l’argument autour de sa grandeur. Le quart-arrière des Patriots (et des Buccaneers) a élevé son héritage à de nouveaux sommets.

Brady fait partie de Boston. Il est ancré dans l’histoire sportive de la ville. Il est aimé – et quelque chose me dit qu’il aura un jour bientôt le retour d’un vrai champion en Nouvelle-Angleterre. Ses trois années avec les Buccaneers n’ont fait que cimenter son statut de plus grand joueur de la NFL.

Mais même après ces trois années, Brady est Patriot. Il l’a toujours été. Il le sera toujours.

