Tom Brady est-il compatible avec les Las Vegas Raiders ?

Le carrousel des quarts-arrière de la NFL devrait faire rage à nouveau dans quelques semaines à peine, et le seul septuple vainqueur du Super Bowl de l’histoire de la ligue sera à nouveau l’un des premiers prix.

Tampa Bay Buccaneers QB Tom Brady devrait devenir agent libre à la fin de la saison. Et juste une semaine après avoir mis au banc Derek Carr, les Raiders de Las Vegas font de Brady leur principale cible cette intersaison, le Las Vegas Review-Journal a rapporté.

Colin Cowherd s’est initialement demandé si les Raiders seraient la meilleure équipe pour Brady.

“Ce n’est pas parfait si Tom Brady y est allé”, a déclaré Cowherd jeudi dans “The Herd”. “Josh McDaniels, il est à l’aise avec lui, et Brady aime le confort, mais il n’a jamais prouvé qu’il était un entraîneur-chef à succès. Il y a beaucoup de critiques sur la gestion du jeu de Josh McDaniels. Ils ont perdu beaucoup de grosses pistes cette année.

“La défense – le secondaire a été un gâchis. Leur premier choix devrait être un corner. Leur deuxième choix devrait être une sécurité. Le secondaire a été un gâchis. La ligne offensive est bonne, pas géniale, mais c’est le top 12, 13 de la ligue . “

La priorité absolue des Raiders serait de signer Tom Brady

Cependant, Cowherd a admis que les Raiders étaient bons dans les bons domaines lorsqu’il a enquêté un peu plus loin, estimant qu’ils pourraient en effet être le meilleur choix pour Brady.

“Les Raiders sont à l’opposé des Colts”, a déclaré Cowherd. “Ils ont des trous, mais ils cochent les bonnes cases. Le plaqueur gauche Kolton Miller, c’est un bon partant. Ils ont un receveur vedette (Davante Adams) et un porteur de pointe (Maxx Crosby). Brady serait le quart-arrière vedette. Ils ont un entraîneur-chef offensif en 2022. Donc, les cases sont cochées.”

Les Raiders ayant les bons gars aux bons endroits, Cowherd pense qu’ils ont un léger avantage pour signer Brady sur l’équipe qui a falsifié leurs tentatives de le signer dans le passé.

“Je suppose que Raiders”, a déclaré Cowherd sur qui, selon lui, sera la prochaine équipe de Brady. “Ils jouent aussi à l’intérieur. C’est agréable. Tom a beaucoup de richesse et il n’y a pas d’impôt d’État au Nevada. Je pense que le [Patrick] Mahomes, [Justin] Le truc d’Herbert est un peu intimidant. C’est Miami ou les Raiders. Je dirais que je penche à 51% pour Raiders d’après l’histoire du Las Vegas Review-Journal. On dirait que les Raiders vont s’en prendre à Brady durement.”

Colin et Jason McIntyre prédisent où Tom Brady et Derek Carr joueront en 2023

Non seulement Cowherd pense que les Raiders détiennent la pole position pour Brady, mais il pense qu’ils sont dans une position avantageuse tout autour. Carr devrait recevoir une garantie de 40 millions de dollars pour la saison 2023 le 15 février, trois jours seulement après le Super Bowl. Mais comme le souligne l’histoire du Las Vegas Review-Journal, les Raiders et Carr pourraient convenir d’un type de renégociation qui permettrait à Carr d’être échangé plus facilement et d’atterrir dans une destination préférée.

Si les Raiders sont capables de trouver un moyen d’échanger Carr sans avoir à lui donner la grosse garantie, Cowherd pense que le retour qu’ils obtiendront pour lui aiderait leur cause à obtenir encore plus Brady.

« Je crois aussi que les Raiders obtiendront un choix de deuxième ou de troisième ronde pour Derek Carr », a déclaré Cowherd. “Allez-vous me dire que Derek Carr, pour aider à stabiliser la situation des Jets de New York, ne vaut pas un choix de deuxième ou de troisième tour? Les choix de deuxième ou de troisième tour, 30% d’entre eux sont des bustes. Derek Carr ne va pas être un buste.

“Rappelez-vous, les équipes qui voudraient Derek Carr – Indy, les Jets, peut-être Houston – les mauvaises équipes, ou les équipes qui ne participeront pas aux séries éliminatoires, leur saison est terminée mardi. Vous avez cinq semaines. … Je pense que c’est faisable. Je pense que ça va arriver. Je pense que les mauvaises équipes ont beaucoup de temps.”