Tom Brady est « abasourdi » par l’annonce de la grossesse de Gisele Bundchen

AFP via Getty Images

« Ce n’était tout simplement pas quelque chose qui était sur son radar », a déclaré une source à Page Six.

INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada.

ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada.

« En fin de compte, la seule préoccupation de Tom est ses enfants et sa carrière. Ce que Gisèle décide de faire de sa propre vie ne le regarde pas vraiment », a déclaré la source.

Mais « une fois le choc initial passé », Brady, qui partage deux enfants – son fils Benjamin, 14 ans, et sa fille Vivian, 11 ans – avec le mannequin, s’est « habitué à l’idée et il est heureux pour Gisele ».

« Tom savait que les choses étaient sérieuses entre Gisèle et Joaquin mais il n’aurait jamais imaginé qu’ils auraient un enfant ensemble », a expliqué une source. Page six . « Ce n’était tout simplement pas quelque chose qui était sur son radar. Alors, quand Gisèle lui a annoncé la nouvelle, il a été pour le moins abasourdi.

Le prochain numéro de Your Midday Sun sera bientôt dans votre boîte de réception.

En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc.

Votre regard à midi sur ce qui se passe à Toronto et au-delà.

Contenu de l’article

« Gisele et Joaquim sont heureux de ce nouveau chapitre de leur vie et ils ont hâte de créer un environnement paisible et aimant pour toute la famille », a déclaré la source. PERSONNES dans une déclaration.

Bundchen a commencé à sortir avec l’instructeur de jiu-jitsu de 37 ans en 2023 après sa séparation d’avec Brady.

Suite aux nouvelles de son ex-femme, Brady, 47 ans, a posté une photo d’un coucher de soleil avec la couverture des Chicks de Fleetwood Mac’s. Glissement de terrain. Écrites par Stevie Nicks, les paroles de la chanson reflètent les changements et les défis de la vie.

Le message de Brady comprenait trois émojis en forme de cœur et affichait les paroles : « Oh miroir dans le ciel, qu’est-ce que l’amour / L’enfant dans mon cœur peut-il s’élever au-dessus / Puis-je naviguer à travers les marées changeantes de l’océan ?

Brady et Bündchen ont finalisé leur divorce en octobre 2022 après 13 ans de mariage, les ex acceptant d’élever conjointement leurs deux enfants.