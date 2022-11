Tom Brady espère passer “inaperçu” lors de la “grande” soirée d’Halloween avec les enfants : comment les stars célèbrent-elles ?

Alors que certaines stars comme Heidi Klum s’habillent pour impressionner le soir d’Halloween, Tom Brady espère passer inaperçu avec ses enfants.

Brady a partagé sur son podcast SiriusXM “Allons-y! Avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray” qu’il prévoyait de faire des tours de passe-passe avec ses enfants. Brady partage Benjamin, 12 ans, et Vivian, 9 ans, avec Gisele Bündchen. Il partage également son fils Jack, 15 ans, avec son ex-petite amie Bridget Moynahan.

“Nous avons prévu une grande soirée à l’avance, donc ça devrait être une soirée amusante. … Donc, notre bloc ici à Tampa est assez intense avec Halloween parce que c’est un bloc assez facile d’accès. C’est une nuit très, très festive. Alors, les enfants sont super excités et devraient être une soirée vraiment amusante pour nous”, a déclaré Brady.

Lorsqu’on lui a demandé si le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay avait l’intention de se déguiser, il a répondu: “Le truc pour moi est de sortir et de m’assurer que je peux passer un peu inaperçu.”

Brady a ajouté: “Alors, j’espère que je suis un peu anonyme ce soir pour que les enfants puissent vraiment s’amuser. Cela pourrait devenir un peu mouvementé, et si c’est le cas, je reviendrai à la maison. Mais j’espère pouvoir être juste un autre papa dans la rue ce soir dans un costume cool.”

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid auraient été aperçus à la fête d’Halloween de Circoloco ce week-end, choisissant de garder un profil bas comme Brady.

“Léo portait un [scary] masque presque toute la nuit à moins qu’il ne boive”, a déclaré une source à Page Six. “Le groupe a obtenu un service de bouteille.”

Heidi Klum, d’autre part, est à l’opposé de garder un profil bas à Halloween.

Le mannequin organise une fête d’Halloween annuelle, qui revient à New York lundi soir. Klum a mis une pause sur les célébrations au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de coronavirus.

Klum s’attend à être vue dans un costume extravagant – comme elle l’a porté au cours des dernières années. Elle l’a récemment révélé le costume est “claustrophobe” dans une interview avec Fox News Digital.

Voici un aperçu de la façon dont d’autres stars lancent leurs célébrations d’Halloween.

Hailey et Justin Bieber

Hailey et Justin Bieber se sont rendus sur Instagram lundi pour partager leurs costumes d’Halloween du week-end.

Justin était vêtu d’un look gothique, portant un pull rayé noir et blanc, un eye-liner noir et une jupe longue.

Sa femme, Hailey, portait un look rose inspiré de la haute couture Yves Saint Laurent 1999.

La fondatrice de “Rhode” a mis en ligne un deuxième look lundi, où elle a décrit son costume comme un “Versace Vampire”.

Cardi B

Cardi B s’est rendue sur Instagram lundi pour la partager Déguisement inspiré des “Simpsons”.

Le rappeur s’est déguisé en Marge Simpson pour Halloween.

Kourtney Kardashian et Travis Barker

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont été dans l’esprit d’Halloween tout le week-end. Le couple s’est déguisé en personnages “Chucky” pour la fête d’Halloween de Kim Kardashian.

Lundi, Kourtney s’est rendue sur Instagram pour montrer qu’elle et le batteur de Blink 182 sont habillés en Frankenstein et la mariée de Frankenstein.

“J’ai toujours l’impression que quelqu’un me regarde”, couple a légendé leur message commun.

Kendall Jenner

Après avoir déclenché un contrecoup pour s’être déguisée en une version plus légèrement vêtue de Jessie de “Toy Story” ce week-end, Kendall Jenner s’est rendue sur Instagram lundi pour montrer son costume d’Halloween.

Jenner était habillée en concombre, se moquant de la blague virale de “The Kardashians” de Hulu où le mannequin a été vu en train de lutter pour couper un concombre.

“Je distribue des fruits et des légumes ce soir”, a écrit Jenner en légende de la photo.

Nicki Minaj

Nicki Minaj a pris Instagram lundi pour partager le look d’Halloween commun de sa famille.

La rappeuse a rendu hommage au film “Chérie, j’ai rétréci les enfants”, avec son mari, Kenneth Petty, et leur fils, “Papa Bear”. Elle a également partagé un Déguisement Cendrillon NSFW.