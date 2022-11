Tom Brady emmène des enfants dans une banque alimentaire de Floride après le divorce de Gisele Bündchen

Tom Brady a passé du temps de qualité avec ses enfants ce week-end après que le divorce de Gisele Bündchen et lui ait été finalisé vendredi.

Selon Gens, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a été aperçu dans une banque alimentaire à Port Charlotte, en Floride, avec ses enfants, Benjamin, 12 ans, et Vivian, 9 ans, samedi.

Le point de vente a rapporté que Brady et ses enfants avaient aidé Operation BBQ Relief à servir des repas chauds à ceux qui en avaient besoin après que l’ouragan Ian a frappé Englewood et North Port, en Floride.

“Tom voulait enseigner à ses enfants l’importance du service communautaire”, a déclaré une source au média.

Une autre source a déclaré au point de vente que Bündchen allait bien depuis que son divorce avec son mari depuis 13 ans avait été finalisé.

“Gisele est confrontée à des problèmes qui la tourmentent depuis longtemps”, a expliqué la source.

La source a noté que le divorce était “difficile au début” pour l’ancien mannequin, mais “assez de temps s’est écoulé pour qu’elle s’installe”.

Selon la source, Bündchen “a vécu sa propre vie pendant des années pendant que Tom jouait au football, donc elle n’a pas peur de faire les choses par elle-même”.

Les enfants de Bündchen et Brady l’auraient aidée à surmonter les difficultés liées au divorce.

“Gisele est géniale avec ses enfants et rayonne de bonheur quand l’un ou les deux sont là”, a déclaré une source au point de vente, ajoutant : “Les avoir avec elle l’a aidée à aller de l’avant.”

Brady et Bündchen ont officiellement annoncé leur divorce dans des publications Instagram séparées vendredi.

Suite à l’annonce du couple, Brady aurait emmené ses enfants au cinéma à Hyde Park, en Floride, vendredi. Une source a déclaré à People que Brady restera à Tampa Bay et que Bündchen résidera à quelques heures de là à Miami.

Le quart-arrière des Buccaneers et le mannequin ont lancé des rumeurs de divorce depuis le début de la saison 2022 de la NFL.

“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a écrit Brady dans son message sur les réseaux sociaux. “Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours assurer ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.”

Bündchen a ajouté: “La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et bien qu’il soit, bien sûr, difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur pour Tom toujours.”

“Je demande gentiment que notre vie privée soit respectée pendant cette période sensible. Merci.”

Brady et Bündchen se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami dans un bar à vin en 2006 et se sont mariés trois ans plus tard, le 26 février 2009.

