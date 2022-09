Tom Brady embrasse ses enfants avant le match des Buccaneers, sa femme Gisele Bündchen est visiblement absente au milieu d’un drame conjugal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tom Brady a reçu des câlins de trois de ses plus grands fans – ses enfants – dimanche avant le match d’ouverture à domicile des Buccaneers de Tampa Bay au stade Raymond James au milieu d’un drame conjugal avec sa femme Gisele Bündchen, qui n’était visiblement pas dans les gradins.

Le quart-arrière de 45 ans est entré sur le terrain sous un tonnerre d’applaudissements et s’est assuré de s’arrêter sur la touche pour un peu d’amour de ses enfants dans une vidéo partagée par la NFL sur Twitter.

Brady, qui a un fils Benjamin, 12 ans, et une fille Vivian, 9 ans, avec Bündchen, partage également les responsabilités de coparentalité du fils Jack, 15 ans, avec l’ex Bridget Moynahan.

Le compte Twitter officiel des Buccaneers a partagé l’interaction et a écrit : “Tout sur la famille”.

TOM BRADY DIT QU’IL ÉTAIT « TROP ÉMOTIONNEL », N’AVAIT PAS SES SENTIMENTS CONTRÔLÉS PENDANT LE JEU BUCS AU MILIEU DU DRAME DE GISELE

Sa mère et sa sœur auraient accompagné les enfants au match le long de la côte du golfe de Floride, où les Bucs ont fini par perdre contre Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay.

Le mannequin brésilien n’a pas assisté au match, selon le magazine People.

GISELE BÜNDCHEN ADMET DES « PRÉOCCUPATIONS » SUR LE RETOUR DE TOM BRADY À LA NFL, DIT QU’ELLE SOUHAITE QU’IL POURRAIT ÊTRE « PLUS PRÉSENT »

“Gisele continue de se consacrer à ses enfants et travaille sur des projets personnels”, a déclaré une source au média.

Avant sa rencontre sur le terrain avec un autre MVP de la NFL, Brady est sorti vêtu d’une chemise à manches longues avec sa propre photo d’annuaire de retour.

“La grandeur dure pour toujours”, a déclaré Brady.

Lors du podcast “Let’s Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray” de la semaine dernière, Brady a déclaré que lors de la victoire 20-10 contre les New Orleans Saints, il n’était pas capable de gérer ses émotions.

Brady, qui a sept anneaux du Super Bowl à son nom, a affiché un comportement totalement différent de son personnage calme et recueilli habituel sur le terrain alors qu’il a été aperçu en train de briser une tablette sur la touche entre les jeux. Son explosion aurait incité la NFL à envoyer un mémo avertissant les joueurs qu’ils s’exposeraient à des amendes s’ils étaient trouvés en train de casser l’équipement émis par la ligue.

“Je dois être vraiment conscient de cela à l’avenir et mettre mes émotions au bon endroit pour que cela me permette d’être le meilleur joueur possible. Je pense qu’il y a une importance où vous pouvez devenir trop trop émotif, ce que je pense vraiment J’étais hier.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qui le rendait si émotif, Brady a répondu : “Je pense juste qu’il y a un niveau très élevé que nous avons tous fixé… Et je pense qu’une partie de cela est un défi à mesure que vous devenez un athlète plus âgé. La frustration de ne pas être parfait se construit là où normalement, quand vous êtes un jeune joueur, vous avez juste envie de gagner, c’est assez bon. Et je pense qu’en vieillissant, et que vous avez un certain degré de succès, vous pensez que la perfection est ce qu’elle devrait être. Et malheureusement, ce n’est pas le réalité.”

Une partie de la discorde dans le mariage de Brady est due à sa décision de sortir de sa retraite plus tôt cette année. Bündchen a supposé que Brady aurait plus de temps à passer avec la famille après des années sur la route en tant que quart-arrière le plus gagnant de tous les temps.

Brady et Bundchen essaieraient de résoudre leurs problèmes, mais ont du mal car ils vivent séparément avec Bündchen à New York tandis que Brady reste proche de l’équipe en Floride.

Une autre source a déclaré à Entertainment Tonight que les problèmes de Bündchen et Brady sont plus difficiles qu’ils n’y paraissent car ils ne peuvent même pas se voir avec des centaines de kilomètres de distance physique entre eux.

“Gisele dit à Tom depuis un certain temps qu’il a besoin de passer plus de temps avec la famille, et après sa retraite, elle pensait qu’elle obtenait ce qu’elle demandait”, a déclaré une source au point de vente. “Une fois que Tom a décidé de retourner dans la NFL, elle a été dévastée. Gisele est très blessée.”

“Gisele est en colère contre Tom et veut de l’espace en ce moment”, a ajouté une autre source. “Elle est poussée jusqu’à ses limites. Elle a toujours soutenu Tom et a été là pour lui, mais elle s’en est remise. Elle ne pense pas que Tom ait été lui-même ces derniers temps.”

Caroline Thayer de Fox News a contribué à ce rapport.