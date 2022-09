Tom Brady dit qu’il était «trop émotif», n’a pas contrôlé ses sentiments pendant le match des Bucs au milieu du drame de Gisele

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tom Brady a peut-être remporté la victoire sur le terrain contre les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche, mais il ne semble pas marquer de points avec sa femme, Gisele Bündchen, après s’être retiré de la NFL.

Brady était visiblement agité sur le terrain, aboyant contre ses coéquipiers, brisant une tablette et fulminant pendant le match.

Dans son podcast hebdomadaire “Allons-y ! Avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray”, Brady a déclaré que lors de la victoire 20-10, il n’était pas capable de gérer ses émotions.

Typiquement stoïque et discipliné lorsqu’il s’adressait à la presse, Brady a révélé : “En même temps, rester calme est également très important, ce que je n’ai pas fait du très bon travail.”

GISELE BÜNDCHEN ADMET DES « PRÉOCCUPATIONS » SUR LE RETOUR DE TOM BRADY À LA NFL, DIT QU’ELLE SOUHAITE QU’IL POURRAIT ÊTRE « PLUS PRÉSENT »

“Je dois être vraiment conscient de cela à l’avenir et mettre mes émotions au bon endroit pour que cela me permette d’être le meilleur joueur possible. Je pense qu’il y a une importance où vous pouvez devenir trop trop émotif, ce que je pense vraiment J’étais hier.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qui le rendait si émotif, Brady a répondu : “Je pense simplement que nous avons tous fixé un niveau très élevé… Et je pense qu’une partie de cela est un défi lorsque vous devenez un athlète plus âgé. La frustration de ne pas être parfait se construit là où normalement, quand vous êtes un jeune joueur, vous avez juste envie de gagner, c’est assez bien. Et je pense qu’en vieillissant et que vous avez un degré de succès, vous pensez que la perfection est ce qu’elle devrait être. Et malheureusement, ce n’est pas la réalité .”

Bündchen a récemment fait part de ses inquiétudes au sujet de son mari “athlète plus âgé” qui continue de pratiquer le “sport violent” du football, en disant à Elle : “J’aimerais qu’il soit plus présent”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Brady a partagé: “Donc, beaucoup de choses que je suppose dans l’aspect émotionnel du jeu avec lesquelles vous ressentez une réelle frustration, lorsque vous avez le temps de laisser les émotions se calmer et s’éteindre.”

Selon un rapport de Page Six, le mannequin d’origine brésilienne a été vu en train de pleurer dans les jours qui ont précédé la victoire de Brady en Louisiane.

Le couple est marié depuis 2009 et a deux enfants, Benjamin et Vivian. Brady partage également un fils, Jack, avec l’actrice et ex-petite amie Bridget Moynahan.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS