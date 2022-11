Tom Brady dit que sa fille de 9 ans lui dit qu’il n’a pas de “visage heureux” sur le terrain alors qu’il s’efforce d’avoir l’esprit tranquille

Tom Brady a déclaré cette semaine que sa “pom-pom girl n°1”, sa fille Vivian, lui dit souvent qu’il n’a pas un “visage heureux” lorsqu’il joue alors qu’il lutte pour avoir plus de “tranquillité d’esprit” sur et en dehors du terrain.

“Ma fille dit toujours:” Papa, tu n’avais pas un visage heureux là-bas. Et j’essaie !” a déclaré le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay sur son “Allons-y!” podcast lundi de Vivian, qui aura 10 ans le mois prochain.

Il a ajouté: “J’aimerais avoir plus de conscience de ce à quoi ressemble le air renfrogné, mais je fais de mon mieux pour essayer d’arriver à un meilleur endroit et une meilleure tranquillité d’esprit.”

Alors qu’il parlait spécifiquement de son état mental sur le terrain, Brady traverse un divorce public avec sa femme de 13 ans, Gisele Bündchen. Le couple a annoncé sa séparation en septembre.

TOM BRADY PARLE D’ÉQUILIBRER LA VIE PERSONNELLE, LE FOOTBALL AU MILIEU DES BUCCANEERS LUTTE

Brady a appelé sa fille unique sa “pom-pom girl n°1”, en disant : “Je ne voudrais pas qu’il en soit autrement.” Il a dit qu’elle était toujours “excitée” de le voir jouer.

Brady, 45 ans, a ajouté qu’à mesure qu’il devient un joueur plus âgé “il y a un défi émotionnel parce que les frustrations sont là à la surface” et il veut se concentrer sur avoir plus “d’empathie” pour les joueurs plus jeunes et moins expérimentés.

En septembre, Brady a déclaré que le couple avait pris la décision de mettre fin à leur mariage “à l’amiable et avec gratitude pour le temps passé ensemble”.

TOM BRADY PARTAGE UNE PHOTO D’HALLOWEEN AVEC SES ENFANTS APRÈS LE DIVORCE DE GISELE BUNDCHEN

“Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards”, a-t-il écrit sur son histoire Instagram.

Brady et Bündchen partagent également le fils Benjamin, 12 ans, et Brady partage le fils Jack, 15 ans, avec l’ex Bridget Moynahan.

“Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours nous assurer qu’ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Nous ne souhaitons que le meilleur les uns pour les autres alors que nous poursuivons les nouveaux chapitres de nos vies qui restent à venir. etre ecrit.”

Avant d’annoncer leur séparation, Bündchen a déclaré au magazine Elle qu’elle voulait que Brady soit “plus” présent avec leur famille.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants et j’aimerais qu’il soit plus présent.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a ajouté: “En fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.”