Tom Brady devient torse nu en maillot de bain : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : avec l’aimable autorisation de la marque Brady

Tom Brady parvient toujours à avoir l’air sexy quoi qu’il fasse et c’est exactement ce qu’il a fait dans sa dernière publicité pour BRADY. L’homme de 44 ans est allé torse nu dans les publicités alors qu’il posait dégoulinant dans l’océan. Même si sa femme Gisele Bundchen est le mannequin de la famille, Tom lui a sérieusement donné du fil à retordre.

Dans les publicités, Tom posait dans un minuscule maillot de bain bleu tout en regardant au loin alors que son corps était tonique et bronzé. Pendant ce temps, sur une autre photo, Tom a posé au bord de la piscine dans un short gris clair avec des cordons noirs. Le short était un peu plus long que le bleu et il a coiffé le bas avec une chemise boutonnée assortie.

Sur la photo au bord de la piscine, Tom a gardé sa chemise à col déboutonnée, montrant sa poitrine nue sur son téléphone portable. Il a posté cette photo sur son Instagram avec la légende : “Je déteste quand tu es suspendu au bord de la piscine dans ton ensemble assorti et qu’ils appellent pour passer le test de condition physique au camp d’entraînement…”

Tom a également posté une photo de lui dans la modélisation de l’eau avec la légende, “Le vestiaire va adorer celui-ci ..” avec un emoji qui pleure en riant à la fin.

C’est la première fois que la marque de Tom, BRADY, lance une catégorie de maillots de bain comprenant une multitude de shorts de bain fabriqués avec une doublure en maille douce, une technologie de secouer pour sécher et une rétention d’eau nulle. Ils viennent dans une coupe classique avec une entrejambe de 9″ et ils sont disponibles dans les tailles S-XXL. Mieux encore, ils sont disponibles dans quatre coloris différents et seront disponibles à partir du jeudi 28 juillet exclusivement sur BradyBrand.com.