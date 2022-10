Tom Brady crie avec colère à ses coéquipiers de Tampa Bay pendant le match : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Don Wright/AP/Shutterstock

Juste avant la mi-temps du match de dimanche entre les Steelers de Pittsburgh et les Buccaneers de Tampa Bay, les Bucs menaient 10-6, ce qui avait Tom Brady voir rouge. Un Brady en colère, 45 ans – qui a eu affaire à son équipe au milieu de sa tension continue avec sa femme, Gisele Bundchen – s’est approché du banc où les joueurs de ligne offensifs étaient assis et les a déchirés. “Tu es tellement meilleur que la façon dont tu joues”, a-t-il crié à son coéquipier. Alors que l’audio, capturé par Fox Sports, n’a pas capté tout ce que Tom a dit, on aurait dit qu’il avait dit à ses camarades Bucs qu’ils “se feraient botter le cul” s’ils continuaient à jouer comme ça.

Tom Brady avec quelques mots sur sa ligne offensive. pic.twitter.com/qBqjD7vfKg – FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) 16 octobre 2022

Le discours n’a pas fait grand-chose pour renverser la vapeur pour les Bucs. Pittsburgh a battu Tampa, 20-18. Brady a complété 25 des 40 passes pour 243 verges, accumulant un seul touché. Brady a également été limogé deux fois pendant le match, dont un sur un jeu de troisième et de but depuis la ligne des 4 verges. La défaite a mis le Bus à un dossier de 3-3. Ils affronteront les Panthers de la Caroline, les Ravens de Baltimore, les Rams de Los Angeles et les Seahawks de Seattle avant de profiter de leur semaine de congé le 20 novembre.

La colère de Tom avec cette ligne offensive survient environ un mois après avoir lancé une crise – et un iPad – lors du match du 18 septembre contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Lors du troisième quart-temps, les Bucs s’inclinaient face aux Saints, 0-3. Alors qu’il était sur la touche, Tom a ramassé l’une des tablettes de l’équipe avant de la jeter au sol. L’explosion donnerait apparemment le coup d’envoi au retour puisque les Bucs se rallieraient pour gagner 20-10. Avec le W sécurisé, Tom a présenté des excuses pour son comportement.

“Grande victoire pour arriver à 2-0”, a déclaré Tom dans une vidéo publiée après le match. « Les moches comptent aussi. Désolé d’avoir cassé cette tablette. Je pense que ça va être un autre mème Twitter ou quelque chose comme ça.

Avec les rapports en cours selon lesquels Gisele, 42 ans, et le mariage de Tom sont sur les rochers, des moments de colère comme celui-ci amèneront un examen minutieux de la vie personnelle de Brady. Même lui a dû admettre publiquement qu’il “traversait” quelque chose lors de l’épisode du 10 octobre de son Allons-y! Émission SiriusXM. “Il y a des choses que je traverse dans la quarantaine et c’est la vie”, a-t-il déclaré. «Et vous apprenez à grandir et vous apprenez à faire face à la vie. Et c’est ce que nous essayons tous de faire. Nous essayons de le faire du mieux que nous pouvons. »

Quelques jours après que Brady ait dit ces commentaires, Gisele a publié un Jay Shetty citation sur la façon dont on “ne peut pas être dans une relation engagée avec quelqu’un qui est incompatible avec vous.” Avec des rumeurs selon lesquelles Gisele est contrariée par la décision de Tom de revenir dans la NFL cette saison, beaucoup ont pris cela comme un commentaire subtil sur leur situation.