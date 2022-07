Tom Brady craint que la richesse ne gâte ses enfants : “Ce n’est pas la réalité”

Le quart-arrière de la NFL, Tom Brady, s’inquiète de l’éducation de ses enfants: il dit qu’il a grandi dans la classe moyenne solide et que ses enfants sont élevés en marge du Super Bowl avec des jets privés à leur disposition.

Dans un récent épisode de “Drive with Jim Farley”, un podcast animé par le PDG de Ford, Jim Farley, le septuple champion du Super Bowl a déclaré que la “partie la plus difficile” pour élever ses trois enfants est de les garder ancrés malgré la richesse de leur famille.

“Nous avons des gens qui nettoient pour nous, nous avons des gens qui préparent notre nourriture, nous avons des gens qui nous conduisent à l’aéroport si nous en avons besoin”, a déclaré Brady. “C’est la réalité de mes enfants, ce qui est le plus difficile, c’est de dire : ‘Les gars, ce n’est pas vraiment la réalité.'”

Brady a déclaré qu’il avait du mal à transmettre ce message à ses trois enfants – qui ont 9, 12 et 14 ans – parce que sa propre enfance était si différente.

“J’ai grandi, je dirais, dans une maison familiale de la classe moyenne en Californie”, a déclaré Brady. “Mon père a travaillé d’arrache-pied pour notre famille. Ma mère est restée à la maison, s’est occupée de nous, les enfants, et j’ai vu ma mère travailler tous les jours pour nous faire à manger le soir… Ensuite, je regarde la vie avec ma famille.”

Brady n’est pas seul dans ses inquiétudes. Des célébrités riches comme Warren Buffett, Kevin O’Leary et Daniel Craig ont déclaré que leurs enfants ne recevraient pas de gros héritages, en partie parce qu’ils veulent que leurs enfants apprennent la valeur du travail acharné.

L’année dernière, The Motley Fool a sorti résultats du sondage qui a révélé que près de 70% des millionnaires craignaient de laisser trop d’argent à leurs enfants.

Brady dit qu’il adopte une approche différente : il les encourage à comprendre les points de vue des autres et à vivre des “expériences normales” en les impliquant dans l’athlétisme.

Cela inclut la compétition – et la dispute – les uns avec les autres. Brady a dit à Farley que lorsque son fils de 12 ans lui a demandé pourquoi il devait faire du sport avec sa sœur cadette, il a demandé à son fils comment il se sentirait si son frère aîné l’excluait.

“Quand nous sommes bons dans quelque chose que quelqu’un d’autre n’est pas bon, ayez du recul… Vous n’allez pas non plus être bon dans tout”, a déclaré Brady. “Et je pense [that’s how] vous développez des relations avec des membres de votre famille ou des amis.”

La méthode de Brady consistant à utiliser l’athlétisme pour établir des relations avec les autres semble être une bonne stratégie parentale, selon les experts. Une étude de 2019 menée par des professeurs et des chercheurs de l’Université Brigham Young a révélé que “les adolescents qui participaient à des sports pour les jeunes avaient des niveaux significativement plus élevés de résilience rapportée par les parents”, qui comprenaient un sens des responsabilités, une compétence sociale et de l’empathie.

Brady a reconnu que sa stratégie n’est pas une panacée : il sait que ses enfants “ont encore des expériences que beaucoup d’enfants n’ont jamais”. Il a dit qu’il était important pour lui et sa femme, l’ancienne mannequin Gisele Bündchen, de “créer des expériences qui ressemblent davantage à ce que vivent la plupart des enfants” et de rappeler aux enfants que leur vie est pleine d’opportunités anormales.

“C’est la réalité d’être parent”, a déclaré Brady. “Vous espérez juste que vous pouvez leur montrer assez de choses [for them] se rendre compte qu’ils [have different opportunities because of] Maman et papa, pour nous faciliter la vie, et c’est un régal.”

