Tom Brady contre Brock Purdy: Le GOAT rencontre ‘M. Sans importance alors que les Buccaneers se rendent à San Francisco | Nouvelles de la NFL

Tom Brady, quart-arrière de 45 ans et sept fois vainqueur du Super Bowl, affronte dimanche la recrue de 22 ans Brock Purdy.

Dimanche voit sans doute le match de quart-arrière le plus contrasté de tous les temps, alors que le GOAT rencontre ‘M. Hors du sujet’.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a remporté son titre grâce à ses sept victoires au Super Bowl, un record de la NFL, tandis que le titre du revers de la recrue Brock Purdy est venu grâce à sa sélection avec le tout dernier choix du repêchage de la NFL 2022 par les 49ers de San Francisco.

Brady a également 45 ans, Purdy n’ayant que 22 ans et faisant son premier départ en carrière après la blessure probable de fin de saison du QB Jimmy Garoppolo des Niners le week-end dernier. Brady a une fiche de 6-0 contre les quarts lors de leur premier départ dans la NFL, tandis que la différence d’âge de 22 ans et 146 jours est la plus importante entre les QB adverses dans tous les matchs depuis que la statistique a été enregistrée pour la première fois en 1950.

Qui est Brock Purdy ?

Selon son brouillon.

Tout cela a contribué à ce qu’il ne soit pas pris avant la 262e sélection au septième tour, le choix final du repêchage de 2022 – et, par conséquent, à gagner ‘M. Honneurs non pertinents ‘, le surnom donné au dernier joueur choisi lors du repêchage de chaque année depuis 1976, lorsque l’ancien receveur des 49ers Paul Salata a commencé à honorer cette personne avec un événement à Newport Beach, en Californie, surnommé ‘ Semaine non pertinente ‘.

Mais Purdy était tout sauf hors de propos dimanche dernier. Le quart-arrière de troisième chaîne pour commencer la saison à San Francisco est entré au cours de la première moitié de leur match de la semaine 13 avec les Dolphins de Miami, et avec l’équipe à la traîne 7-3.

Il les a immédiatement menés sur un entraînement de 54 verges, couronné par une passe de touché à Kyle Juszczyk, puis a ajouté un autre entraînement de TD de 76 verges juste avant la mi-temps – celui-ci s’est terminé par une frappe marquante à Christian McCaffrey – pour donner aux Niners une piste à laquelle ils ne renonceraient pas.

« Brock est arrivé et a réussi de gros jeux », a déclaré l’entraîneur-chef Kyle Shanahan après la victoire. “Il a des couilles là-bas, pardonnez-moi de le dire de cette façon.”

Purdy a terminé 25 passes sur 37, pour 210 verges, ces deux touchés et une interception, ce qui a conduit l’ancien quart-arrière de la NFL Chris Simms à être également impressionné par ce qu’il a vu.

“J’ai été époustouflé par la façon dont Purdy a joué dans ce match”, a déclaré Simms sur Pro Football Talk de NBC (Sky Sports NFL, en semaine, 18h). “C’était une situation à peu près aussi difficile dans laquelle on pouvait mettre un quart-arrière remplaçant – sans parler d’un QB remplaçant recrue.

“J’ai été très impressionné. Et c’est certainement une équipe que je ne compterais pas ici. Les Niners seront toujours une équipe dangereuse dans la dernière ligne droite.”

Purdy peut-il être le prochain Brady ?

Alors que, comme déjà souligné, il y a beaucoup de choses qui séparent Purdy et Brady alors qu’ils se préparent à s’affronter dimanche soir, ils ont aussi une chose notable en commun : Brady aussi n’était pas apprécié par la plupart des équipes de la NFL hors de l’université.

Le rapport de dépistage de Brady avant le repêchage de la NFL en 2000 – alors que Purdy n’avait que quatre mois – se lisait comme suit: “Mauvaise carrure, maigre, manque de grande stature physique et de force, manque de mobilité et de capacité à éviter la précipitation, manque d’un bras très fort, peut ‘ t conduire le ballon sur le terrain, ne lance pas une spirale très serrée, joueur de type système qui peut être exposé s’il est forcé à ad lib, est facilement renversé.

Tout cela a contribué à ce que Brady abandonne le repêchage jusqu’au sixième tour et au 199e choix au total jusqu’à ce qu’il soit repris par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, où il remporterait les six premiers de son record de trophées Vince Lombardi.

“Est-ce que ce ne serait pas quelque chose si ce type devenait le Tom Brady de la prochaine génération?”, A fait remarquer Mike Florio sur Pro Football Talk cette semaine. “Le joueur modestement repêché qui devient un partant et qui est sacrément bon.”

Cela pourrait bien être exagéré. Mais Purdy est certainement déjà en territoire plutôt inconnu. Depuis que le repêchage est passé à sept tours en 1994, aucun quart-arrière sélectionné au tour final n’a commencé un match éliminatoire en tant que recrue et, avec les 49ers actuellement assis à 8-4 sur la saison et en possession de la tête de série n ° 3 dans le NFC, Purdy pourrait bien être le premier.

Seuls six appelants du septième tour ont même participé à un match éliminatoire, point final, au cours de cette période (Jay Walker, Gus Frerotte, Matt Cassel, Koy Detmer, Jarious Jackson et Matt Flynn), tandis que peut-être le plus célèbre septième- plus rond de tous, Ryan Fitzpatrick, récemment retraité (34 990 verges par la passe et 223 touchés en carrière), n’a jamais participé à un match d’après-saison.

Purdy est sur la bonne voie pour entrer dans l’histoire.

Brady et les Bucs sont-ils de retour ?

Quant à Brady et les Bucs, une place en séries éliminatoires n’est toujours pas assurée après une campagne terriblement difficile au cours de laquelle ils ont à un moment donné glissé à 3-5 après cinq défaites en six, avant de rectifier quelque peu le navire ces dernières semaines avec trois victoires en quatre.

Le dernier d’entre eux a été un succès 17-16 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors du Monday Night Football la semaine dernière, Brady produisant une magie tardive de marque avec deux passes de touché dans les trois dernières minutes pour étourdir leurs rivaux NFC South.

Les Bucs avaient été tenus sans but depuis qu’ils avaient pris les devants avec un panier lors de leur premier match. Tirant de l’arrière 16-3 avec un peu plus de cinq minutes à jouer, Brady – qui a complété 36 des 54 passes pour 281 verges dans la nuit – a d’abord lancé un TD à Cade Otton près de la ligne de but pour couronner un jeu de 10, 91 verges conduire.

Les Saints ont rapidement renvoyé le ballon à Tampa avec deux minutes et 29 secondes encore au compteur après avoir effectué trois retraits en attaque et, à partir de sa propre ligne de 37 verges, Brady a conçu une 44e victoire de retour record de la NFL dans le quatrième quart ou prolongation, brisant une égalité avec Peyton Manning.

La victoire a ramené les Bucs (6-6) à 0,500 sur la saison et a renforcé leur emprise sur la modeste division NFC Sud… tout en rappelant que si les talents de Brady ont quelque peu diminué avec l’âge, lui et les Buccaneers – Super Les champions du Bowl il y a à peine deux ans – ne doivent pas être comptés.

Si Brady tient le ballon en retard, attention !

Brady fait face à la redoutable défense des Niners

Cela étant dit, la victoire sur les Saints était toujours une performance par ailleurs décevante d’une offensive de Tampa Bay qui a constamment lutté cette saison, accumulée dans les cinq derniers de la ligue (27e).

Les Buccaneers ont marqué 22 points ou moins lors de chacun de leurs huit derniers matchs – la plus longue séquence de ce type par une équipe avec Brady au QB, la note précédente n’étant que de cinq matchs avec les Patriots en 2019 – et n’ont dépassé 22 qu’une seule fois à toute cette saison, de retour lors de la quatrième semaine contre les Chiefs de Kansas City.

Et ils font maintenant face à la perspective extrêmement intimidante d’un match sur la route à San Francisco contre la défense classée n ° 1 des 49ers, qui mène la ligue en termes de score (15,8 points par match accordés), de verges totales (283,9 permis) et de course (75,6 verges). par match).

Le chroniqueur de la NFL, Peter King, a déclaré sur Pro Football Talk cette semaine: “Nous regardons tous lundi soir et disons:” Ne comptez jamais Brady, génial au quatrième trimestre – ils sont cette équipe qui ne dit jamais mourir “. Oublions tout cela pour une minute.

“Les Buccaneers lors de leurs sept derniers matchs marquent en moyenne 16 points par match. Leur attaque, avec tout le respect que je dois à Brady – qui les maintient essentiellement à flot – joue désormais la meilleure défense du football.

“S’ils marquent dans les années 20, c’est un miracle de Noël pour les Bucs.”

Simms est d’accord. “C’est une déclaration folle, mais je suis plus inquiet pour Tom Brady que pour Brock Purdy dans ce jeu!”

Vous ne pouviez pas obtenir deux QB plus contrastés s’alignant l’un contre l’autre dimanche. Purdy venait d’avoir deux ans lorsque Brady a remporté son premier titre au Super Bowl… mais la recrue – combinée à une défense redoutable – pourrait bien porter un coup écrasant aux espoirs du futur Hall of Famer de revendiquer un huitième.

