Tom Brady célèbre une “nuit parfaite” au milieu des rumeurs de divorce de Gisele Bündchen

Tom Brady a partagé sa version d’une “nuit parfaite” après sa victoire contre les Falcons d’Atlanta dimanche.

La star de la NFL a publié une photo sur son histoire Instagram de lui-même et de son fils en train de pêcher, mais sa femme Gisele Bündchen était apparemment absente du moment. L’ancien mannequin de Victoria’s Secret était également visiblement absent du jeu.

“Grande victoire et une soirée parfaite”, Brady a légendé la photo.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay partage deux enfants avec Bündchen, Vivian et Benjamin. Il partage également son fils Jack avec son ex Bridget Moynahan.

Le message de Brady avec son fils survient alors que Bündchen continue de sortir sans porter son alliance. Le mannequin a récemment été aperçu en train de visiter un immeuble de bureaux à Miami dimanche.

Des sources ont affirmé que les problèmes conjugaux entre Bündchen et Brady n’étaient “rien de nouveau”.

“[The problems] ont 10 ans”, a déclaré un initié au point de vente. “Cela dure depuis toujours. Ce n’est rien de nouveau pour l’un comme pour l’autre.”

Plusieurs sources ont déclaré au point de vente que la décision de Brady de ne pas se retirer de la NFL avait provoqué “beaucoup de tension” entre le couple.

Brady a initialement annoncé qu’il se retirait de la NFL après 22 saisons le 1er février. Cependant, à peine 40 jours plus tard, le quart-arrière vainqueur du Super Bowl a annoncé qu’il ne prenait pas sa retraite.

Bündchen s’est dite préoccupée par Brady de retour au football dans une récente interview avec le magazine Elle.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.”

Ce n’est pas la première fois Bündchen et Brady la relation a rencontré des problèmes d’introduction. Lorsque les deux se sont rencontrés pour la première fois en 2006, Brady, alors membre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, venait de mettre fin à sa relation avec Moynahan.

Quelques mois plus tard, Moynahan a annoncé qu’elle était enceinte de l’enfant de Brady.

En 2008, Bündchen a révélé qu’elle avait des doutes sur elle relation avec Brady .

“C’était une chose difficile parce que je suis là, vous savez, en train de penser:” Je sors avec ce gars, nous nous sommes rencontrés et nous avons commencé à sortir ensemble et tout va bien et puis cela arrive “”, a-t-elle déclaré lors d’une interview en 2008 avec ” CBS ce matin.”

“Alors, j’ai eu l’impression de ne pas savoir quoi faire. C’était un de ces moments du genre : ‘Est-ce que je m’enfuis ?'”

