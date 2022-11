Tom Brady: Buccaneers QB excité pour le choc «épique» de l’Allemagne avec les Seahawks dimanche | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Allemagne accueille la NFL pour la première fois dimanche, avec les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady affrontant les Seahawks de Seattle – en direct sur Sky Sports !

L’Allemagne accueille la NFL pour la première fois dimanche, avec les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady affrontant les Seahawks de Seattle – en direct sur Sky Sports !

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a déclaré qu’il était “super excité” pour l’affrontement “épique” de l’équipe avec les Seahawks de Seattle à Munich dimanche – le premier match de la NFL International Series à se jouer en Allemagne.

Le match aura lieu au stade de 75 024 places du Bayern Munich – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 14h30 le dimanche – et non seulement le match a été vendu en quelques minutes, mais trois millions de demandes de billets ont été traitées – assez pour remplir l’Allianz Arena 40 fois !

Sept fois vainqueur du Super Bowl, Brady, 45 ans, a sans aucun doute ajouté à la vague de billets, bien que ses Buccaneers (4-5) aient lutté pendant une grande partie de cette saison avant de se remettre quelque peu sur la bonne voie avec un 16-13 gagner contre les Rams de Los Angeles la semaine dernière – avec Brady qui a conçu un disque record de 55e victoires dans les dernières secondes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a donné le feu vert à l’ailier serré Cade Otton dans les 10 dernières secondes du temps réglementaire pour assurer une victoire palpitante contre les Rams de Los Angeles. Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a donné le feu vert à l’ailier serré Cade Otton dans les 10 dernières secondes du temps réglementaire pour assurer une victoire palpitante contre les Rams de Los Angeles.

Les Seahawks (6-3) en ont également surpris plus d’un cette saison, affichant le meilleur bilan de la NFC West après avoir été les favoris de la pré-saison pour lutter. L’affrontement de dimanche sera également le premier match de la série internationale à présenter deux équipes menant leurs divisions respectives.

“Nous affrontons une excellente équipe à Seattle”, a déclaré Brady lors de son hebdomadaire “Let’s Go!” podcast. “Ils occupent la première place de leur division. Nous sommes à égalité pour la première place de la nôtre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Seahawks de Seattle contre les Cardinals de l’Arizona de la neuvième semaine de la saison NFL Faits saillants des Seahawks de Seattle contre les Cardinals de l’Arizona de la neuvième semaine de la saison NFL

“Pour voler à travers l’océan comme ça, un nouveau fuseau horaire, c’est un coup d’envoi à 9h30 à l’Est. Il y aura des défis.”

Il a ajouté: “Nous jouons dans cette arène très, très cool [Allianz Arena] où joue le Bayern Munich, la meilleure équipe de football du pays, et ça a l’air incroyable en images.

“C’est la chance d’aller dans un autre pays, de pratiquer un sport que j’aime.

L’Allianz Arena de Munich accueillera dimanche le premier match de la NFL International Series en Allemagne

“J’ai entendu dire qu’il y avait trois millions de demandes de billets pour 67 000 sièges, donc l’endroit va basculer et si cela ressemble à ce que je vois dans ces matchs de Bundesliga allemande, ce sera l’un des jeux les plus épiques auxquels nous ayons jamais joué. . Je suis super excité.

Tom Brady a une fiche de 3-0 dans sa carrière dans les matchs de la série internationale, tous en jouant pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avec deux de ces victoires à Londres (2009, 2012) et une à Mexico (2017).

Brady a une note de passeur de 125,2 dans ces matchs, la plus élevée de l’histoire de la NFL (minimum deux matchs), il a besoin de 258 verges par la passe dimanche pour dépasser Blake Bortles pour le plus de l’histoire de la série internationale, et il détient déjà le record de passes de touché avec dix.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !