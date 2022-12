Tom Brady, Buccaneers adoptant le premier jeu de Noël

Greg Auman Journaliste NFC Sud

La nouveauté de jouer à un match de la NFL à Noël est entièrement nouvelle pour les Buccaneers et pour Tom Brady, qui le feront respectivement pour la première fois dimanche après avoir évité les vacances tout au long des 46 premières années de la franchise et des 22 premières saisons du quart-arrière.

Surtout pour une équipe sur la route comme les Bucs, qui affrontent les Cardinals à travers le pays en Arizona, cela signifie du temps loin de la famille un jour, ce qui est rarement le cas. La NFL aura trois de ces matchs dimanche, le plus grand nombre jamais programmé, mais la ligue a une histoire de Noël qui remonte à 51 ans.

Demandez à Larry Csonka, et il n’y a pas de meilleure façon de célébrer les vacances qu’avec une victoire, quel que soit le temps que cela prendra.

“Quand vous avez joué au football pour un gars nommé Shula, les vacances, les bar mitzvah, ça n’a pas d’importance”, a déclaré le porteur de ballon du Temple de la renommée par téléphone cette semaine en riant, se souvenant d’un match éliminatoire de 1971 contre les Chiefs. “Le football vient en premier quand vous jouez pour lui. Et certainement dans les séries éliminatoires, c’était très sérieux. Je suis sûr qu’il y a eu quelques hésitations momentanées pour observer Noël dans une certaine mesure, mais c’était à peu près garder le nez sur la meule.”

Csonka ne jouait pas seulement à Noël en 1971 – il fêtait également son 25e anniversaire ce jour-là, tout comme dimanche sera son 76e. Il a eu une course de touché parmi 24 courses ce jour-là, se souvenant encore d’une défense percutante des Chiefs chargée de futurs Hall of Famers.

“Ce n’était pas une fête d’anniversaire”, a déclaré Csonka. “J’ai vraiment un grand respect pour Willie Lanier, Curley Culp, Bobby Bell, et si j’organisais une fête d’anniversaire, je les inviterais. Mais si quelqu’un sortait un ballon de football, je serais enclin à m’assurer qu’il soit jeté la fenêtre.”

Ce match éliminatoire, l’un des deux disputés ce jour-là, reste le plus long de l’histoire de la NFL, les Dolphins et les Chiefs restant à égalité tout au long d’une prolongation de 15 minutes et pendant encore sept minutes et 40 secondes dans une deuxième prolongation avant que Miami ne l’emporte. Csonka se souvient très bien d’une photo de l’Associated Press à la fin du match, le montrant dans son maillot n ° 39, regardant le ciel d’épuisement. Cette image est présentée dans ses récents mémoires, “Head On”, et il plaisante en disant qu’à ce moment-là, il était heureux qu’ils aient gagné le jeu et heureux que le jeu soit terminé, et pas nécessairement dans cet ordre.

À l’époque des calendriers de 14 matchs, une saison régulière de la NFL se terminait généralement avant Noël, de sorte que tout chevauchement de calendrier survenait dans les séries éliminatoires et la ligue évitait largement les vacances pendant longtemps. Lorsque Noël est tombé un dimanche en 1977, 1983 et 1988, la ligue a divisé ses matchs éliminatoires entre samedi et lundi ce week-end par respect.

En 1989, la NFL a programmé sa finale de saison régulière pour un lundi soir à Noël, et les Bengals ont non seulement dû se rendre au Minnesota, mais ils ont raté les séries éliminatoires avec une défaite serrée qui a offert aux Steelers une place de joker à la place. À partir de là, la NFL a lentement adopté le jeu à Noël, avec des matchs simples six fois entre 1993 et ​​2000, puis deux chacun la prochaine fois que les vacances tombaient un week-end de 2004 à 2006, puis de retour à des matchs simples de 2009 à 2011, retour en force. jusqu’à deux fois ces dernières années.

En tout, 24 matchs de la NFL ont été joués à Noël. Les Cowboys, qui ont joué et gagné sur la route cette première année en 1971 en route pour battre les Dolphins et Csonka au Super Bowl, ont le plus d’apparitions à Noël avec cinq, mais les Cardinals, Packers, Dolphins et Broncos dimanche seront bientôt rejoindre les Vikings avec quatre.

Les Bucs et les Rams feront leurs débuts à Noël dimanche, ne laissant que huit équipes de la NFL à jouer le 25 décembre : les Jaguars, les Patriots, les Bills, les Commanders, les Falcons, les Panthers, les Seahawks et les 49ers.

Brady ne connaît pas beaucoup de premières dans la NFL à 45 ans, mais a parlé cette semaine sur son podcast SiriusXM du défi personnel de retarder les activités de Noël avec sa famille pour s’occuper des affaires dimanche.

“Ce sera une nouvelle expérience que je n’ai jamais vécue auparavant et que je vais apprendre à gérer, et je pense que c’est la vie”, a déclaré Brady. “Je vais apprendre à gérer le réveillon de Noël dans un hôtel, et je vais devoir apprendre à gérer Noël et la nuit de Noël et continuer à sortir et à être un professionnel, puis j’ai hâte de célébrer Noël avec mes enfants le lendemain.”

L’entraîneur des Bucs, Todd Bowles, a été entraîneur à Noël une fois, perdant à domicile contre les Eagles en tant qu’assistant des Cowboys en 2006. Et bien qu’il soit un grand fan de Noël, partageant même ses cinq meilleures chansons de Noël avec les journalistes cette semaine, il a déclaré que ses joueurs savaient comment se ressaisir et se concentrer sur la victoire d’un match pendant trois heures, dans l’espoir de déballer une victoire en cours de route.

“Si vous êtes sur la route, c’est un peu difficile, car il n’y a rien d’autre à l’hôtel que la bûche de Noël”, a-t-il déclaré. “En dehors de cela, vous vous concentrez et vous recentrez. C’est un peu comme jouer un peu à Thanksgiving – si vous êtes à un match à domicile, tout le monde est là, vous avez votre famille et tout. Si vous êtes sur le route, tout ce que vous avez, c’est l’autre. Vous obtenez du temps de liaison et vous allez jouer le jeu. “

Les Bucs ont beaucoup en jeu dimanche, s’accrochant à une avance d’un match au sommet du classement NFC Sud avec trois semaines à jouer et sachant qu’ils peuvent décrocher un titre de division en remportant simplement leurs deux prochains matchs. Tampa Bay n’a jamais remporté de titres de division consécutifs dans son histoire, donc toute liste de souhaits pour cette saison aurait commencé par cela en haut.

“Je n’ai jamais connu celui-ci”, a déclaré le coordinateur offensif Byron Leftwich. “Celui-ci est un peu différent. C’est trop important pour un match de football pour se soucier du jour où il se déroule. Nous pourrions [not] se soucie moins de quel jour. Nos familles et tout le monde comprennent cela, que nous sommes vraiment enfermés et que nous avons en tête quelque chose de plus grand que le jour de Noël. Nous rentrerons à la maison et nous profiterons de notre temps avec nos familles quand nous le pourrons.”

Pour les joueurs des Bucs, l’idée de jouer à Noël ramène la nostalgie de leur enfance, lorsqu’ils se réveillaient et ouvraient des cadeaux, regardaient un match à la télévision, puis sortaient et jouaient avec un nouveau ballon de football.

« Je suis excité à ce sujet, personnellement », a déclaré le receveur Russell Gage, qui a capté deux passes de touché lors de la défaite de la semaine dernière contre les Bengals. “En grandissant, j’ai regardé des matchs le jour de Noël et de Thanksgiving, et je me disais” C’est génial. Tu peux jouer pendant des vacances comme celle-ci? Je vais sortir dans la cour et jouer au football avec mes amis. ” Donc, nous jouons ce jour-là, et nous jouons pour quelque chose, jouons avec un but. Nous avons beaucoup de choses en jeu, et je n’ai personnellement jamais participé aux séries éliminatoires, donc je suis excité.

