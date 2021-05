Tom Brady, Buccaneers a traité un calendrier favorable de la NFL pour une offre répétée

La table est-elle prête pour une répétition de Tampa Bay?

La NFL a dévoilé le calendrier de la saison régulière 2021 mercredi, et les champions en titre du Super Bowl et leurs fans ont beaucoup à aimer.

Compte tenu de la force du calendrier, de l’ordre des adversaires, du placement du bye et de la fin de la saison, Tampa Bay semble avoir l’une des listes de saison régulière les plus favorables de la ligue.

Alors qu’ils préparaient leur quête de défense du titre, les responsables de Tampa Bay ont réussi à conserver les 22 partants de leur liste du Super Bowl. Les Buccaneers sont devenus la première équipe de championnat à l’époque du plafond salarial (depuis 1994) à le faire.

Et maintenant, étant donné la façon dont les planificateurs de la NFL ont présenté les choses, les chances de répétition des Bucs semblent beaucoup plus fortes.

TOP 10 JEUX:Les flibustiers ont plusieurs affrontements à ne pas manquer en 2021

Voici les éléments qui jouent en faveur des Buccaneers lors de leur campagne 2021:

• Solidité du calendrier – Les Buccaneers n’ont pas remporté leur division en 2020, ce qui signifie qu’ils n’ont pas attiré la liste d’adversaires la plus dure possible en 2021. Seulement cinq des équipes en dehors de la division – les Rams, Dolphins, Saints, Colts and Bills – ont affiché des records de victoires, et seulement six ennemis de Bucs ont fait les séries éliminatoires (Washington a remporté le NFC East avec une fiche de 7-9). Les équipes de Tampa Bay cette saison ont obtenu un total combiné de 126-145-1 en 2020, assez bon pour un pourcentage de victoires de .465. Cela signifie que Tampa Bay possède le quatrième calendrier le plus facile de la ligue.

• Étirement d’ouverture favorable – Les Buccaneers disputeront leurs deux premiers matchs à domicile avant de participer à des matchs consécutifs sur la route (Los Angeles et Nouvelle-Angleterre), suivis d’une alternance de matchs à domicile et sur route au cours des quatre prochains matchs. Sur leurs huit premiers adversaires, seuls trois (Rams, Dolphins et Saints) possédaient des records de victoires en 2020. La continuité devrait bien servir les Buccaneers, surtout tôt. Avec moins de partants jouant des minutes de pré-saison significatives ces jours-ci (surtout maintenant que 2021 ne comportera que trois matchs hors concours), de nombreuses équipes passent le premier mois de la saison à trouver leur identité. Mais les Bucs savent qui ils sont et comment ils veulent vaquer à leurs occupations.

On ne peut pas en dire autant de leurs ennemis. Dak Prescott se réacclimatera au match après avoir raté la majeure partie de la saison dernière avec une cheville fracturée et disloquée. Les Falcons apprendront probablement toujours sous la direction du nouvel entraîneur-chef Arthur Smith. Les Rams et Matthew Stafford pourraient encore résoudre les problèmes. Et la Nouvelle-Angleterre, Miami, Chicago et la Nouvelle-Orléans ont également connu divers degrés de changement pendant la saison morte.

Les deux premiers mois de la saison présentent apparemment l’occasion pour Tampa Bay de sortir en trombe des portes.

• Au revoir bien placé – Les équipes ne veulent jamais leur semaine de congé trop tôt ou tard dans la saison. Le placement du bye compte encore plus maintenant que la NFL a étendu la saison régulière d’une semaine. Et la pause n’aurait vraiment pas pu arriver à un moment plus favorable pour Tampa Bay. Les Bucs joueront huit matchs consécutifs, frapperont le bye, puis reviendront pour les neuf matchs restants. Tampa Bay a l’opportunité d’atteindre le milieu de la saison, de se soigner puis de frapper le homestretch en bonne santé et prêt pour le succès.

• Homestretch plus doux? – Tampa Bay a disputé quatre matchs de division dans la seconde moitié de sa saison, affrontant Atlanta et la Nouvelle-Orléans une fois chacun et la Caroline deux fois. Le match du 12 décembre avec Buffalo pourrait ressembler à un aperçu du Super Bowl. Mais à partir de là, le calendrier pourrait comporter quatre affrontements contre des équipes avec des records perdants: la Nouvelle-Orléans (selon le jeu du quart-arrière), la Caroline à deux reprises et les Jets. Cette configuration pourrait aider les Bucs à prendre de l’élan avant les séries éliminatoires, tout comme ils l’ont fait la saison dernière.

• Grande scène – Les Bucs accueillent Dallas lors de la célébration du coup d’envoi de la NFL le 9 septembre. Et à partir de là, ils jouent potentiellement quatre autres matchs sur la scène nationale. l’année (semaine 6 à Philly). À partir de là, les matchs restants aux heures de grande écoute se déroulent le lundi et le dimanche soir, ce qui donne à l’équipe et à son quart-arrière de 44 ans, des fenêtres de repos adéquates entre les matchs.

Gagner des Super Bowls consécutivement n’est jamais facile et chaque saison apporte de nouveaux défis. Cependant, sur la base de la configuration de leur calendrier 2021, le chemin du retour au Super Bowl semble certainement prometteur pour les Buccaneers de Tampa Bay.

