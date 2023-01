Tom Brady avoue que son objectif principal est le football après sa séparation Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris O’Meara/AP/Shutterstock

Tom Brady45 ans, a admis ressentir de la “gratification” lors de ses matchs avec le Boucaniers de Tampa Bay après s’être séparé de sa femme de 13 ans, Gisele Bundchen, l’année dernière, dans un nouvel épisode de podcast. L’athlète professionnel a parlé de ses difficultés et de la façon dont il les a surmontées lors d’une conversation avec Jim Grey dans l’épisode du 2 janvier de leur podcast SiriusXM Allons-y! L’émission a été publiée peu de temps après avoir aidé les Buccaneers à gagner contre les Panthers de la Carolinegagnant leur place dans les séries éliminatoires.

«Je pense, vous savez, nous traversons tous des choses, vous savez, nous sommes des gens, et nous traversons tous des choses, et évidemment, nous sommes tous des professionnels, et nous voulons nous présenter au travail et faire notre meilleur. Et quand vous êtes un professionnel, c’est ce que signifie professionnel », a déclaré Tom pendant l’épisode.

“Vous vous présentez tous les jours avec la meilleure attitude possible”, a-t-il poursuivi. “Vous essayez de compartimenter les choses et de vous concentrer vraiment sur votre travail.”

Les paroles de Tom interviennent après que lui et Gisele ont déposé et finalisé leur divorce en octobre 2022. Depuis la séparation, ils ont coparenté leurs deux enfants, fils Benjamin Rêne13 ans et sa fille Lac Viviane, 10. En plus d’être là pour ses enfants, l’impressionnant footballeur a semblé consacrer l’essentiel de son énergie à pratiquer le sport dans lequel il excelle. Bien qu’il ait annoncé sa retraite il y a près d’un an, il a décidé de revenir au football à peine 40 jours plus tard et n’a pas regardé en arrière depuis.

Après que Tom ait repris sa retraite, il y a eu une controverse de la part de certaines personnes qui n’étaient pas d’accord avec sa décision, mais il ne s’est pas laissé abattre. “Je pense que notre équipe, vous savez, il y a beaucoup de bruit extérieur, et je connais des gens [say], “Tom, tu aurais dû prendre ta retraite”, a-t-il déclaré sur le podcast. « Vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire cela. Tu sais, et ça va.

“Les gens peuvent avoir beaucoup de sentiments ou d’opinions et ainsi de suite”, a-t-il ajouté. “Mais je pense que, pour moi, il y a toujours une gratification lorsque vous prenez cet engagement, et vous avez un groupe d’individus qui font de même, et vous voyez que quelque chose porte ses fruits.”

