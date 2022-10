Tom Brady assiste au mariage du propriétaire des Patriots sans Gisele Bundchen – Hollywood Life

Voir la galerie





Tom Brady45 ans, ne semblait pas avoir de rendez-vous lors de sa dernière sortie à Patriots de la Nouvelle-Angleterre propriétaire Robert Kraftle mariage de Dr Dana Blumberg le vendredi. La Boucaniers de Tampa Bay le joueur est arrivé à l’événement étoilé, qui a eu lieu au Hall des Lumiéres à Tribeca, NY, sans sa femme Gisele Bundchen car les rumeurs de divorce ont fait les gros titres récemment. Il semblait être de bonne humeur alors qu’il souriait en sortant d’un véhicule sur les lieux, sur de nouvelles photos obtenues par Page 6.

Le célèbre quart-arrière portait un blazer noir sur un haut boutonné blanc et un pantalon noir pour le mariage. “Tout le monde montait à Brady”, a déclaré un initié au média à propos de l’atmosphère de l’événement. Il a également passé du temps avec d’autres grandes stars comme Jon Bon Jovi, Michel Rubinet même l’ancien quart-arrière des Patriots Drew Bledsoequ’il a remplacé en 2001, a en outre rapporté le média.

En plus de Tom, Jon, Michael et Drew, les autres visages familiers du mariage auraient inclus, Elton John, Ed Sheeran, David Zaslav, Roger Goodel, Tommy Hilfiger, Ari Emmanuel, Adam Argent, Stephen Schwarzmann, Shari Redstone, Randy Mousse et Vince Wilfork. L’apparition de Tom n’a pas été une trop grande surprise puisque lui et Robert, 81 ans, ont maintenu un lien étroit au fil des ans après que les Patriots ont remporté six championnats du Super Bowl alors qu’il faisait partie de l’équipe.

L’apparition en solo de Tom au mariage de Robert, cependant, suscite encore plus de spéculations selon lesquelles lui et Gisele pourraient bientôt se séparer définitivement. Le mannequin, marié à l’athlète depuis 13 ans, envisagerait de divorcer en raison de sa réticence à se retirer du football professionnel. Le couple marié, qui partage des enfants Benjamin12, et Viviane9 ans, aurait récemment embauché des avocats spécialisés en divorce après avoir vécu séparément pendant des mois et “regarde ce qu’une scission impliquera, qui obtiendra quoi et quelles seront les finances”, a déclaré une source. Page 6. Le rapport indiquait également qu’ils partageraient la garde conjointe de leur fils et de leur fille s’ils devaient se séparer pour de bon.

La nouvelle du mariage apparent de Tom et Gisele a fait la une des journaux après que Tom a révélé qu’il avait changé d’avis sur sa retraite de la NFL et avait rejoint les Buccaneers après avoir annoncé qu’il quittait le sport plus tôt dans l’année. À ce moment-là, Gisèle avait déjà expliqué à quel point elle souhaitait que son mari soit plus à la maison. “Évidemment, j’ai mes inquiétudes, c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré dans une interview à Elle magazine pour son numéro d’octobre 2022. “J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Il doit aussi suivre sa joie.