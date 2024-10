Tom Brady assiste à la tournée Eras de Taylor Swift avec ses fils Jack et Benjamin

Tom Brady a emmené ses fils, Jack, 17 ans, et Benjamin, 14 ans, à la tournée Eras de Taylor Swift pour une « soirée entre garçons » à Miami vendredi.

Le septuple champion du Super Bowl partagé plusieurs images du concert sur Instagram samedi, dont le premier le montrait souriant avec ses bras autour de ses fils.

Il s’est associé à Jack dans un T-shirt blanc uni, tandis que Benjamin en portait un noir.

Brady, 47 ans, a également publié la photo sur son histoire Instagram et a écrit : « Boys night at the Eras Tour » avec un emoji riant.

Tom Brady a partagé des photos avec ses fils Jack, 17 ans, et Benjamin, 14 ans, après avoir assisté à la tournée Eras de Taylor Swift à Miami vendredi soir. Tom Brady/Instagram

Brady, vu souriant lors du concert avec Benjamin, a qualifié la sortie de « soirée entre garçons » sur son histoire Instagram samedi. Tom Brady/Instagram

Sur l’une des photos publiées samedi sur son fil Instagram, l’ancien quart-arrière de la NFL et son premier-né, Jack, ont comparé leurs tailles. Tom Brady/Instagram

Dans son carrousel, le fier papa a également inclus une photo de lui souriant avec son bras autour de son plus jeune fils et une photo de lui et Jack debout dos à dos pour comparer les hauteurs.

Jack avait l’air content car il semblait avoir plusieurs centimètres d’avance sur son célèbre père.

Brady a également inclus une vidéo de Swift, 34 ans, interprétant « Ready For It ? » de son album de 2017, « Réputation ».

« Le gang fait @taylorswift. Je pense que j’ai appris que je suis un gars de réputation 😂👍 », a-t-il légendé le message.

« Le gang fait @taylorswift. Je pense que j’ai appris que j’étais un gars de réputation », a écrit Brady en légende du carrousel. Getty Images pour les fanatiques

Swifties a applaudi l’athlète à la retraite pour avoir emmené ses fils au spectacle. Getty Images pour la gestion des droits TAS

En plus de Jack et Benjamin, Brady a une fille de 11 ans nommée Vivian.

Il partage Jack avec son ex-petite amie, l’actrice Bridget Moynahan, et Benjamin et Vivian avec son ex-femme, Gisele Bündchen.

Les fans étaient ravis que Brady ait emmené ses garçons au spectacle, au cours duquel Swift a présenté de nouvelles tenues et invité Florence Welch sur scène pour un duo puissant de « Florida !!! »

« Les vrais hommes vont aux concerts de Taylor Swift », a déclaré un fan approuvant a écrit dans la section des commentaires du quart-arrière à la retraite.

« J’adore que tu aies fait ça avec tes gars ! Pouvons-nous normaliser les gars qui aiment aussi Taylor Swift s’il vous plaît, » ajouté un autre.

Swift a lancé vendredi la dernière étape de sa tournée Eras, qui a battu tous les records, au Hard Rock Stadium de Miami. Getty Images pour la gestion des droits TAS

Elle a présenté plusieurs nouvelles tenues, dont l’une est visible ci-dessus, et a amené Florence Welch sur scène pour interpréter « Florida !!! » Getty Images pour la gestion des droits TAS

Un troisième fan satisfait a écrit« Je ne savais pas que tu étais [sic] un quickie qui me fait t’aimer encore plus.

Le concert de vendredi marquait le début de la dernière étape de la tournée de Swift, qui se terminera au Canada en décembre.

En plus de Brady et de ses fils, la pop star a été soutenue vendredi soir par la famille de son petit ami Travis Kelce.

La mère de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Donna Kelce, a assisté à son tout premier spectacle Swift aux côtés de son fils aîné, Jason Kelce, et de sa femme, Kylie Kelce. Le couple a également assisté à la performance du chanteur à Londres plus tôt cette année.

Brady a également une fille de 11 ans nommée Vivian. tombrady/Instagram

Brady partage Jack avec son ex Bridget Moynahan et Benjamin et Vivian avec son ex-femme, Gisele Bündchen. tombrady/Instagram

Jason et Kylie ont amené deux de leurs filles, Wyatt, 4 ans, et Elliotte, 3 ans, qui ont été vues entrer dans le stade Hard Rock avant le spectacle.

Le concert a peut-être été trop excitant pour Jason, car la star à la retraite de la NFL, âgée de 36 ans, a apparemment été surprise en train de somnoler à un moment donné.

Travis, 35 ans, n’était pas présent en raison de son emploi du temps footballistique, mais il a profité d’un voyage romantique à New York avec le hitmaker de « Cruel Summer » le week-end dernier.