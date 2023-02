Tom Brady annonce sa retraite dans une vidéo émotionnelle sur Instagram

Tom Brady annonce sa retraite dans une vidéo Instagram courte et directe remerciant ses amis et sa famille.

L’année dernière, les journalistes sportifs du monde entier ont travaillé dur, se sont connectés avec des sources et ont finalement annoncé que Tom Brady prenait sa retraite. Le seul problème était que Brady lui-même n’avait pas fait d’annonce et cela ressemblait plus à un spoiler. Il y a un an jour pour jour, Brady a pu annoncer lui-même sa retraite à sa manière.

Le problème est que cela n’a duré que 40 jours et Brady a retiré sa retraite et a jeté son dévolu sur le Super Bowl 2023. Nous voici à la fin de la saison 2022-2023 et les Buccaneers ont terminé la saison 8-9. Bien que leur record les ait placés au premier rang de la NFC South, ils n’ont pas pu dépasser les Cowboys de Dallas en séries éliminatoires. La seule question qui reste après la défaite difficile est de savoir si TB12 reviendrait pour une autre saison.

Tom Brady annonce sa retraite sur Instagram, dit que c’est “pour de vrai cette fois”

La fausse retraite de Tom de l’année dernière était prévisible et en aucun cas surprenante. Ce qui était surprenant, c’est le drame familial hors du terrain qui a conduit au divorce. Après 13 ans, Brady et sa femme mannequin Gisele Bündchen ont officialisé leur divorce après des mois de rumeurs.

Aujourd’hui, TB12 est allé droit au but et a publié une vidéo Instagram annonçant sa retraite à ses propres conditions.

“Je sais que le processus était assez important la dernière fois, alors quand je me suis réveillé ce matin, j’ai pensé que j’appuierais simplement sur enregistrement et que je vous informerais d’abord”, a déclaré Brady dans une vidéo sur Twitter. « Je ne serai pas long. Vous n’obtenez qu’un seul essai de retraite super émotionnel, et j’ai utilisé le mien l’année dernière, alors vraiment merci beaucoup à chacun d’entre vous de m’avoir soutenu.

Tom restera-t-il à la retraite ? Cela semble probable cette fois, mais une fois qu’il commencera à penser à une vie sans football, tout pourrait changer. Jusque-là, le GOAT est officiellement chronométré.