Tom Brady admet ses échecs et parle de coparentalité avec Gisele Bündchen après le divorce

Tom Brady a fait l’éloge de ses compétences parentales et de celles de son ex-femme après le divorce explosif du couple.

Le quart-arrière à la retraite de la NFL a expliqué ce qui est important pour ses enfants ainsi que la gestion de l’échec alors qu’il navigue dans la vie de père célibataire. Brady et Gisele Bündchen ont divorcé après 13 ans de mariage. Le couple partage deux enfants, Benjamin et Vivian.

Pour Brady, il était important de donner à ses enfants une « base et des fondations vraiment solides ». « Et je pense que moi et leur mère avons fait un travail incroyable pour fournir cela, et je pense que nous allons continuer à le faire », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight.

« Nous ne sommes jamais un produit fini. Les enfants ne sont pas des produits finis », a ajouté Brady. « En fin de compte, nous apprenons avec eux. Et tout ce que vous pouvez faire est de faire de votre mieux avec les opportunités que vous avez et les défis que vous avez, et nous avons tous des défis uniques dans notre vie qui nous traitons avec. »

Brady a admis qu’il n’avait pas de « guide » de la vie et qu’il se retrouvait parfois dans une nouvelle situation à 45 ans.

« Vous ne savez pas comment dire toujours la chose appropriée ou la bonne chose, mais la seule chose que vous pouvez faire pour vos enfants est d’essayer de dire : ‘D’accord, les gars, c’est un peu comme ça que ça a marché pour moi. , et les choses que j’ai apprises, et maintenant c’est à vous de décider, vous devez le prendre « », a expliqué Brady. « ‘Maintenant, vous avez des choix en dehors de la maison… allez-y et faites bien dans la communauté, respectez tout le monde, respectez les autres. Allez-y et apportez votre contribution et trouvez quelque chose que vous aimez faire. attitude.' »

L’ancien quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a noté que l’échec et les « adversités » sont ce qui nous définit.

« Nous allons tous échouer. Nous allons tous avoir des adversités dans la vie, et je pense que vous êtes beaucoup défini par vos adversités parce que ce sont les choses à la fin qui vous mettent au défi de grandir le plus », a noté Brady quand demandé quel conseil il donnerait à ses enfants.

« Je veux dire, la vie a ses hauts et ses bas, professionnellement, et il y a différentes choses qui se passent dans votre vie personnellement, et vous devez juste continuer à les comprendre émotionnellement, intellectuellement, puis à mesure que vous avancez, essayez de ne pas faire les mêmes erreurs . Et essayez simplement de continuer à grandir et de devenir une meilleure personne par toutes vos différentes actions. »

Brady et Bündchen officiellement ont annoncé leur divorce dans des publications Instagram séparées fin octobre.

L’ancien quarterback de la NFL et le top model faisait l’objet de rumeurs de divorce depuis le début de la saison 2022.

« Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage », a écrit Brady. « Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours assurer ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent. »

Bündchen a ajouté: « La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et bien qu’il soit bien sûr difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur pour Tom toujours. »

Les deux enfants du couple ont passé du temps avec les deux parents et Brady a révélé qu’ils avaient des projets de voyage amusants pour l’été.

Brady a emmené les enfants à Disneyland pour fêter la fin de l’école, et Benjamin et Vivian passeront du temps au Brésil avec leur mère avant de se rendre en Europe avec la star de la NFL.

« Ils ont plein de bons plans », a-t-il déclaré au magazine People. « Ces enfants ont un très bon été aligné. »

« C’est intéressant parce qu’ils sont tellement attachés à leurs amis avec leurs appareils et ainsi de suite. Mais je pense que c’est toujours un équilibre entre les laisser faire ces choses et rester en contact avec des gens de Boston et de Tampa et du Costa Rica et du Brésil. » Brady a expliqué.

Avec ses enfants avec Bündchen, Brady partage également un fils avec l’ancienne petite amie Bridget Moynahan.

