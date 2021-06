Tom Brady admet que ses «yeux laser» n’ont pas fonctionné sur le commerce du bitcoin

Bitcoin a connu une volatilité sauvage au milieu d’un examen réglementaire accru après un début d’année solide qui a conduit son prix à un niveau record de près de 65 000 $ en avril. La pièce numérique a presque effacé tous ses gains à trois chiffres et s’est stabilisée au cours de l’année.

Fin mai, Brady a déclaré qu’il était un « grand croyant » aux crypto-monnaies, confirmant qu’il avait acheté des pièces numériques.

« Je ne pense pas que cela mène à quelque chose », a déclaré Brady à la Forum CoinDesk Consensus 2021. « J’apprends encore tellement. C’est définitivement quelque chose dans lequel je vais être pendant longtemps. »

La Chine a intensifié ses efforts pour éradiquer la spéculation cryptographique, ordonnant aux mineurs de monnaie numérique de cesser leurs activités dans un certain nombre de régions et exhortant les banques et les sociétés de paiement à ne pas offrir de services liés à la cryptographie.

Pendant ce temps, l’échange de crypto-monnaie Binance a été interdit d’opérer au Royaume-Uni par le régulateur des marchés du pays.