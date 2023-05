Tom Brady accepte d’acheter une participation minoritaire dans Las Vegas Raiders

Tom Brady continue de faire de gros jeux à la retraite.

Sa dernière touche de football vient du côté commercial des choses, car le joueur de 45 ans a accepté d’acheter une participation minoritaire dans les Raiders de Las Vegas cette semaine.

« Nous sommes parvenus à un accord pour que Tom Brady devienne un partenaire des Raiders et nous l’avons soumis à la NFL pour approbation », a déclaré lundi le propriétaire de l’équipe, Mark Davis, dans un communiqué. « Nous sommes ravis que Tom rejoigne les Raiders. »

Un rapport publié la semaine dernière détaillant les discussions en cours indiquait que l’implication de Brady dans la franchise serait « passive » et qu’il n’aurait aucun « contrôle opérationnel ou autorité sur le club en matière d’affaires ou de football ».

Brady avait précédemment acheté une participation dans les Las Vegas Aces en mars 2022. S’il était approuvé, il deviendrait le troisième ancien joueur à détenir la propriété d’une équipe, rejoignant George Halas et Jerry Richardson. L’entraîneur-chef des Raiders Josh McDaniels et le directeur général Dave Ziegler ont tous deux travaillé auparavant en Nouvelle-Angleterre et entretiennent des relations avec Brady.

La vente n’a pas encore été votée pour approbation. Des réunions de propriétaires auront lieu cette semaine, mais on ne s’attend pas à ce qu’ils se prononcent alors sur la question, selon les rapports.