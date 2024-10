Tom Brady a été aveuglé par la grossesse de Gisele Bündchen

Tom Brady est peut-être plus « abasourdi » par la nouvelle que son ex-femme Gisele Bündchen a un enfant avec son petit ami Joaquim Valente, que les Falcons ne l’étaient lorsqu’ils ont perdu une avance de 28-3 contre les Patriots lors du Super Bowl LI.

La légende du football « n’aurait jamais imaginé » qu’elle aurait un bébé avec Valente, a déclaré une source à Page Six.

« Tom savait que les choses étaient sérieuses entre Gisele et Joaquin mais il n’aurait jamais imaginé qu’ils auraient un enfant ensemble », a déclaré la source à Page Six. « Ce n’était tout simplement pas quelque chose qui était sur son radar. Alors, quand Gisèle lui a annoncé la nouvelle, il a été pour le moins abasourdi.

EXCLUSIF : Gisele Bündchen et son petit ami Joaquim Valente font du vélo avec son berger allemand dans leur quartier de Surfside, en Floride, le 14 juillet 2024. MÉGA

EXCLUSIF : Gisele Bundchen joue au beach tennis avec son petit ami Joaquim Valente jusqu’à ce qu’il commence à pleuvoir à Miami Beach, en Floride, le 3 août 2024. MÉGA

Brady n’a appris la grossesse que quelques jours auparavant et s’est « habitué à l’idée et il est heureux pour Gisele ».

La nouvelle de la grossesse de Bündchen a été annoncée pour la première fois lundi et TMZ a depuis rapporté qu’elle avait cinq ou six mois et que le bébé devrait arriver début 2025.

« En fin de compte, la seule préoccupation de Tom est ses enfants et sa carrière. Ce que Gisele décide de faire de sa propre vie ne le regarde vraiment pas », a déclaré la source à Page Six.

Brady, 47 ans, et Bündchen, 44 ans, partagent ensemble leur fils Benjamin, 14 ans, et leur fille Vivian, 11 ans.

Le septuple champion du Super Bowl a également un autre fils, Jack, 17 ans, issu de son précédent mariage avec l’actrice Bridget Moynahan.

Tom Brady et Gisele Bündchen assistent à la remise des prix de l’UCLA IoES à Barbra Streisand et Gisele Bundchen lors du gala Hollywood for Science 2019 le 21 février 2019 à Beverly Hills, en Californie. Getty Images pour l’Institut de l’environnement et du développement durable de l’UCLA

Tom Brady a posé avec ses enfants et Gisele Bundchen après avoir remporté le Super Bowl LV avec les Buccaneers en 2020. Gisèle/Instagram

Brady et Bündchen se sont mariés en 2009 et leur divorce a été finalisé il y a deux ans.

Bündchen a commencé à sortir avec Valente en juin 2023, tandis que Brady avait été brièvement lié au mannequin Irina Shayk.

Depuis qu’il a pris sa retraite du football, le quarterback a commencé sa carrière dans la radiodiffusion aux côtés de Kevin Burkhardt en tant qu’équipe de diffusion n°1 de Fox.

Le commentateur de FOX, Tom Brady, se tient sur la touche avant un match entre les Seahawks de Seattle et les Bills de Buffalo à Lumen Field. Joe Nicholson-Imagn Images

Il avait récemment été critiqué pour un terme offensant qu’il avait utilisé pour décrire le quart-arrière des Bills Josh Allen lors de la diffusion sur Fox du match Bills-Seahawks.