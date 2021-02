Tom Brady a cimenté sa grandeur sportive dimanche soir en revendiquant son septième anneau du Super Bowl alors que ses Buccaneers de Tampa Bay passaient à côté des Chiefs de Kansas City, et il restait beaucoup de stars du monde du football émerveillées par son exploit.

Les Bucs ont remporté 31-9 dans leur propre stade Ray Jay pour refuser les titres consécutifs des Chiefs alors que Brady affirmait sa domination sur le quart rival Patrick Mahomes.

À l’âge de 43 ans et 188 jours, Brady a étendu son record du plus grand nombre de victoires au Super Bowl jamais remportées par un joueur individuel, tout en devenant le premier joueur de la NFL à remporter un Super Bowl en trois décennies différentes. L’ancienne star des New England Patriots rejoint également Peyton Manning en tant que seuls deux quarts de l’histoire du football américain à démarrer et à gagner un Super Bowl avec plusieurs franchises.

Cependant, Brady est le seul joueur de la NFL à avoir jamais gagné avec une équipe dans les deux conférences, et le seul joueur de l’histoire de la NFL à avoir remporté plusieurs titres depuis ses 40 ans.

L’incroyable accomplissement de Brady a été regardé avec admiration partout dans le monde, avec de nombreuses stars du football se précipitant pour féliciter le vétéran QB après le match.

Neymar a été parmi les premiers à saluer, l’attaquant du Paris Saint-Germain publiant une image de Brady et ses sept bagues scintillantes du Super Bowl sur Instagram avec la légende « Félicitations mon frère, tu es une légende ».

David Beckham était d’humeur motivante après avoir vu Brady propulser les Bucs au championnat, publiant une image du maillot n ° 12 de Brady avec un message inspirant à tous les jeunes qui regardent le grand match.

« Les enfants, c’est ce qui arrive avec un travail acharné, un dévouement et un vrai leadership », a écrit l’ancien milieu de terrain de Manchester United et de l’Angleterre, se référant également à Brady comme le « GOAT américain de tous les temps ».

Connu pour être un grand fan de la NFL, des Patriots et de Brady, il ne devrait pas être aussi surprenant d’apprendre que Harry Kane faisait partie des pom-pom girls. Après avoir marqué pour Tottenham Hotspur lors de son retour surprise de blessure quelques heures auparavant, l’attaquant s’est installé à domicile pour regarder le Super Bowl à la télévision, bien qu’il soit également « présent » dans la foule.

La ressemblance en carton de Kane a trouvé son chemin en Floride grâce à NFL UK, qui s’est assuré que l’attaquant des Spurs et de l’Angleterre serait là en esprit, sinon en corps. Qui sait, si Kane devait un jour donner suite à son ambition d’essayer de devenir un botteur de la NFL après la fin de sa carrière de footballeur, peut-être qu’un jour il se rapprochera encore plus de l’action du Super Bowl!

Content de regarder depuis son salon cette année, l’homme des Spurs a félicité Brady sur Instagram alors que l’homme principal des Bucs avait à nouveau hissé le trophée Vince Lombardi en altitude.

L’attaquant de Barcelone Antoine Griezmann a également été surpris de se retrouver à regarder le Super Bowl depuis les terrasses, remerciant la NFL pour son invitation spéciale.

Une autre star du football à avoir parlé d’une deuxième carrière potentielle en tant que botteur de la NFL, Carli Lloyd, hall de l’USWNT a rendu hommage à Brady après sa victoire historique.

Avec une blessure aux ischio-jambiers qui l’a exclu de l’affrontement de dimanche en Premier League avec Liverpool, le quart-arrière de Manchester City (en quelque sorte) Kevin De Bruyne a révélé qu’il soutiendrait Brady et les Bucs avant le début de l’autre grand match de la journée.

Javier « Chicharito » Hernandez a qualifié Brady de « pure inspiration » via son Instagram, l’attaquant du Mexique et de LA Galaxy ajoutant qu ‘ »un jour, le monde comprendra et réalisera ce qu’il a fait en tant qu’athlète ».

En 2016, vous m’avez dit que votre rêve était d’obtenir 6 bagues comme MJ et je vous ai dit d’en obtenir 7 pour que vous soyez le vrai GOAT🤷🏾‍♂️

Défi accepté et brillamment exécuté ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 2021 @TomBrady @Super Bowl #TheOnlyGoat #le meilleur pic.twitter.com/R4XUM5u3iR – Didier Drogba (@didierdrogba) 8 février 2021

La légende de Chelsea Didier Drogba s’est révélé être un catalyseur de la quête permanente de Brady pour l’immortalité dans la NFL tout en rappelant avec désinvolture une conversation brève mais cruciale qu’il a eue avec le quart-arrière il y a quelques années.

Pendant ce temps, Thomas Muller et ses coéquipiers du Bayern Munich avaient jeté leur poids derrière les Chiefs et leur quart-arrière, Mahomes.

Les fans du Bayern espèrent que cela ne sera pas de mauvais augure alors que l’équipe allemande vise à remporter son propre titre mondial cette semaine à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.