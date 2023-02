Tom Brady a critiqué pour avoir déclaré que le dysfonctionnement de la garde-robe de Janet Jackson au Super Bowl était “probablement une bonne chose” pour la NFL

Tom Brady a déclaré lundi qu’il pensait que le tristement célèbre dysfonctionnement de la garde-robe de la mi-temps du Super Bowl de Janet Jackson en 2004 était “probablement une bonne chose” pour la NFL, car il a apporté plus de publicité pour le match et les émissions de la mi-temps.

Le septuple champion du Super Bowl réfléchissait au moment tout en passant en revue le match de dimanche et le spectacle de la mi-temps de Rihanna.

“C’est une grande interprète”, a déclaré Brady à propos de l’interprète de “Rude Boy”. “J’y suis depuis longtemps, et elle épate tout le monde tout le temps. Elle est l’une des interprètes uniques – C’est formidable de voir des gens sur cette scène aussi parce que je pense que cette scène du Super Bowl est réservée à beaucoup de personnes spéciales… ils sont difficiles à surpasser.”

Il a admis que pendant les années où il a joué au Super Bowl, il a raté les spectacles de la mi-temps parce qu’il était concentré sur la préparation de la seconde mi-temps.

Mais il a dit qu’il se souvenait de la frénésie qui a suivi après que Justin Timberlake a arraché une partie des vêtements de Jackson lors d’un duo dans l’émission de mi-temps qui a révélé son sein droit à la télévision nationale.

Brady a déclaré après que lui et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aient battu les Panthers de la Caroline dans ce match : “Nous sommes sortis du terrain et c’est à ce moment-là que nous avons eu un dysfonctionnement de la garde-robe avec Justin Timberlake et Janet Jackson et ils m’ont posé des questions à ce sujet, et je ne pouvais pas. Je ne comprends pas ce qu’ils me disaient.”

Il a ajouté : “Ils me disent : ‘As-tu vu le spectacle de la mi-temps ? Bla, bla, bla’, et je me dis : ‘Non, je n’ai rien vu. Je pensais au match.'”

Réfléchissant à l’incident près de 20 ans plus tard, il a déclaré que c’était probablement une “bonne chose” dans l’ensemble pour la ligue “parce que tout le monde en parlait, et c’était juste plus de publicité et plus de publicité pour les émissions de mi-temps. Toute publicité est-elle une mauvaise publicité ? C’est ce qu’ils disent, alors qui sait.

Peu de temps après que ses commentaires aient été rendus publics, Brady a reçu des réactions négatives. Plusieurs personnes ont réagi à son point de vue sur Twitter, le qualifiant de “superficiel” pour ne pas avoir considéré à quel point le moment a affecté négativement la carrière de Jackson.

“Il devrait avoir honte de traiter le traumatisme de Janet comme ça”, a écrit une personne.

Un autre a déclaré: “Je ne pense pas qu’il comprenne la quantité de s — qu’elle a subie après ce contrecoup. Ce commentaire était trop superficiel et superficiel.”

Certaines personnes ont critiqué Brady plus durement, comme l’utilisateur de Twitter qui a écrit : “La carrière et l’héritage de Janet ont été presque DÉTRUITS à cause de l’incident, et la SEULE chose dont Tom Brady peut parler MAINTENANT après 19 ans est la publicité de la NFL ?”

Brady n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.

Beaucoup de gens croient maintenant que la course de Jackson a également contribué à combien sa carrière a souffert après la représentation, que non seulement le sexisme mais aussi le racisme l’ont amenée à faire face au poids des critiques au lieu de Timberlake.

En développant cela, une personne a écrit “Donc, la carrière et la réputation d’une femme noire sont endommagées et elle a été raillée pendant un certain nombre d’années par les médias grand public mais vous savez quoi, c’était bon pour la NFL ?! Il est clair que trop de coups à la tête .”

Pour sa part, Jackson a déclaré dans son documentaire Lifetime “Janet” l’année dernière que le dysfonctionnement “n’aurait pas dû se produire”, ajoutant qu’elle avait refusé une offre de Timberlake de le rejoindre sur scène lors de son retour au Super Bowl en 2018 parce qu’elle ne l’avait pas fait. Je ne veux pas déterrer le passé.

L’incident de 2004 a conduit à une enquête de la Federal Communications Commission.

En 2018, Timberlake a déclaré à l’animateur de Beats 1, Zane Lowe, qu’il avait “fait la paix” et dépassé le drame de la série. Timberlake, qui s’est depuis excusé, a ajouté qu’il avait “absolument” pris du temps avec Jackson pour “résoudre la situation” et “faire la paix” après la débâcle.