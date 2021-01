Tom Bradby a parlé de la séparation du prince Harry de la famille royale, révélant que la décision avait causé « des blessures de tous les côtés ».

S’exprimant dans l’émission Love Your Weekend ITV d’Alan Titchmarch, Tom a déclaré qu’il avait d’abord pris conscience à quel point Harry était désespérément malheureux lorsqu’il l’a rejoint avec sa femme Meghan Markle lors de leur tournée 2019 en Afrique.

«C’était un projet très complexe sur le plan psychologique», a déclaré Tom. «Ils étaient clairement dans une position difficile et ne se sentaient pas très bien.

«J’ai réalisé l’ampleur de cela plus j’étais là», a-t-il admis.

«Je suis allé penser que je faisais un documentaire sur eux se réinitialisant dans la vie publique et il est devenu de plus en plus évident pour moi la profondeur de leur malheur.

Tom a déclaré qu’il avait rapidement pris conscience qu’il filmait en fait la sortie de Harry et Meghan de la vie publique.







(Image: ITV)









« C’était une grande transition pour en faire ma propre tête », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il s’était rappelé sa propre santé mentale, ce qui, selon lui, avait changé sa perspective sur la lutte du couple.

«Si cela ne s’était pas produit, je soupçonne que j’aurais continué de manière journalistique plus traditionnelle», a expliqué Tom à propos de son changement d’approche.

« J’ai appelé ma femme un soir et elle m’a dit d’arrêter d’être un idiot et de commencer à être un être humain. Ils ne se sentent clairement pas bien. »

Pendant le documentaire, Tom a demandé à Meghan comment elle se sentait, ce à quoi l’ancienne actrice de Suits a répondu en essayant de prétendre qu’elle allait bien dans son nouveau rôle était « probablement dommageable en interne ».









Alan a déclaré que le couple semblait toujours en difficulté même s’il s’était maintenant éloigné de la famille royale en démissionnant de ses fonctions de membre senior et en déménageant aux États-Unis.

« Je pense qu’ils se sentent mieux », a assuré Tom.

« Il y a eu une énorme quantité de choses qui se sont produites cette année dont je ne peux pas parler et qui n’est ni exacte ni correcte.

« Les choses qu’ils font les excitent », a-t-il dit.

Depuis leur démission, Harry et Meghan ont signé un contrat avec Netflix et lancé leur propre podcast avec Spotify.







(Image: Getty)



Tom a déclaré qu’en dépit de leurs nouveaux projets, « La situation avec la famille n’est pas idéale et cela a été une année difficile pour tous. »

Le journaliste est de bons amis avec William et Harry, ce qui, selon lui, le met dans un endroit « profondément inconfortable ».

« Je me suis senti pris au milieu d’eux dans ce documentaire – ce qui n’est pas un bon endroit pour être », a-t-il déclaré à Alan.

L’hôte a déclaré qu’il sentait que le public voulait juste que Harry et Megan soient heureux et trouvent leur place.

« J’espère qu’il va bien et j’espère qu’il sera bien dans ce qu’il a décidé de faire », a déclaré Alan.

« Tout cela a été incroyablement douloureux. C’est évident pour tout le monde », a déclaré Tom.









(Image: AFP via Getty Images)



Il a dit qu’un senior royal démissionnant n’avait jamais été fait volontairement auparavant et qu’Harry foulait un nouveau terrain.

« Personne ne sait exactement comment cela va fonctionner. Il y a beaucoup de sentiments blessés de tous côtés et c’est très difficile.

«Le public veut que ce soit OK et que tout le monde soit heureux et clairement que cela n’a pas été le cas au cours de l’année écoulée.

« Ce n’est pas une situation facile et confortable », a déclaré Tom, « ça n’allait jamais être. »







Après avoir observé les membres de la famille royale comme un ami et un journaliste pendant de nombreuses années, Tom a déclaré: «Ce n’est pas seulement une famille, c’est une entreprise. Ils travaillent dans le service public sur une plate-forme très élevée et exposée.

« Ils sont enfermés ensemble et cela crée beaucoup de tension … mais en même temps, ils essaient d’être une famille. »