Assiégé par un ami et un ennemi, Boris Johnson avait été confronté à un cauchemar de Noël.

Ses critiques condamnés à mort annonçaient avec plaisir un Brexit désastreux sans accord, des décès records de Covid et l’inévitabilité qu’il devrait rompre sa promesse de donner aux familles cinq jours de secours à Noël contre les restrictions de la pandémie.

En effet, pour ceux qui, pendant des années, ont maudit Boris comme un menteur paresseux et un bouffon mal adapté pour se concentrer sur les détails, la crise sans fin des dernières semaines semblait correspondre à leur prédiction selon laquelle Boris menait la Grande-Bretagne d’une falaise.

Son rêve d’être le roi du soleil et de transmettre de bonnes nouvelles sans fin avait, semble-t-il, été brisé. Les opposants ont parié qu’il démissionnerait au début de la nouvelle année.

Pourtant, Boris, tout au long de sa vie, a défié ses critiques. Chaque fois qu’un ennemi se lèche les lèvres en prédisant qu’il a terminé, il surmonte les obstacles et revient revitalisé.

En écrivant sa biographie plus tôt cette année, j’ai trouvé fascinant de voir comment ses ennemis au franc-parler avaient été battus à plusieurs reprises.

Intelligent, rusé et impitoyable, Boris a caché ses talents de sauveur de carrière derrière un écran de fumée d’humour et d’optimisme auto-dépréciant.

Il permet rarement à ses détracteurs de repérer un tressaillement dans un moment de faiblesse. Un tel camouflage est familier aux joueurs de poker champions.

Les meilleurs joueurs déjouent leur adversaire en ne révélant jamais aucune colère – ni, également, aucune joie auto-satisfaite.

Telles sont les qualités de The Gambler – le titre de ma biographie de Boris.

La conclusion de dernière minute des négociations sur le Brexit, à des conditions apparemment meilleures pour la Grande-Bretagne que les malheureuses Theresa May et Remainers l’avaient prévu, confirme que Boris, le joueur imprévisible, a déjoué des joueurs rivaux impulsifs tels qu’Emmanuel Macron, le président français, et Angela Merkel, le leader allemand incolore.

Comme toutes ses précédentes victoires surprises – devenir maire de Londres, remporter le référendum sur le Brexit, s’emparer de la direction du Parti conservateur et prendre d’assaut une majorité de 80 sièges à la Chambre des communes – Boris s’est permis un sourire mais pas de gloussements.

Les joueurs professionnels rassemblent leurs jetons poliment, prononcent des platitudes généreuses et attendent en silence d’attirer les ventouses dans le prochain match.

Bien sûr, hors des projecteurs, le comportement du héros était très différent. Les collègues de Downing Street ont été témoins des humeurs de The Gambler.

Passant d’un optimisme joyeux à une maniaco-dépression, le vrai Boris a été exposé à des réalités inattendues qui ont confondu chaque nouveau Premier ministre.

Margaret Thatcher et Tony Blair ont tous deux subi une forte baisse de popularité à la fin de leur première année dans le n ° 10 – bien que même plus grande que celle de Boris.

Et aucun des deux n’a fait face aux défis herculéens simultanés du Brexit et de Covid.

Néanmoins, Boris a été plus lent que ses prédécesseurs hors du bloc. Solitaire, il est arrivé à Downing Street avec quelques conseillers qualifiés et une poignée d’associés. De plus, pas de vrais amis.

Les deux hommes clés – Dominic Cummings et Lee Cain – ont joué un rôle essentiel lors de la campagne électorale victorieuse de l’année dernière, mais ont ensuite infecté Downing Street avec du poison.

Bêtement, pendant les premiers mois de son poste de premier ministre après les élections générales, Boris n’a pas mis toutes les chances de son côté.

En vacances sous le soleil des Caraïbes en janvier dernier, il a dit avec suffisance à son hôte: «La vie est parfaite». Peu de temps après, Covid a fait s’écrouler le monde.

Frappé par des catastrophes imprévues et s’appuyant sur les conseils de scientifiques improvisateurs, Boris a refusé d’abandonner son attitude gagnante.

Plutôt que de prêcher la tristesse et la morosité, il a jailli un optimisme sans fondement pour rassurer les Britanniques – et maintenir sa popularité.

Alors que la confiance de la nation s’épuisait, l’incohérence de Boris a inévitablement alimenté les accusations selon lesquelles il trahissait la confiance de la nation.

À plusieurs reprises, ses promesses ont été révélées comme bidon.

En vérité, certaines de ces promesses n’étaient pas des mensonges, mais simplement des expressions impulsives d’espoir et une hyperbole de forgeron.

Finalement, la Grande-Bretagne a mis au point le plus grand programme de «test et trace» au monde et semble maintenant en bonne voie d’être le premier pays européen à offrir des vaccinations de masse.

Et contrairement à la damnation constante de la BBC sur la réaction de Boris à Covid, tout en louant la réponse en Allemagne et en Suède, il semble maintenant que le jugement de la BBC était typiquement partisan.

Dans la deuxième vague du virus, les taux de mortalité en Allemagne et en Suède ont grimpé en flèche.

Ever The Gambler, cependant, Boris semble congénitalement incapable de se débarrasser de la tentation de prononcer des prédictions optimistes.

Un autre talon d’Achille est son copinage, qui soulève des questions sur son intégrité.

Frustré à juste titre par des fonctionnaires intransigeants ou incompétents, il a nommé à juste titre des conservateurs de confiance à des postes clés.

Certains, comme Dido Harding, chargé du «test et traçage», se sont révélés vulnérables.

L’épouse d’un autre député conservateur, Kate Bingham, en tant que tsar des vaccins, a cependant joué des as, avec plusieurs autres.

Quant à certaines des nominations du Premier ministre aux pairies, franchement, elles pue. Bien que le copinage de Boris ne soit rien comparé à Tony Blair, qui a été interrogé trois fois à Downing Street par des détectives de Scotland Yard lors de leur enquête sur la soi-disant «vente de pairies» du Parti travailliste.

Et certains des pairs de Harold Wilson ont été emprisonnés.

Le fait est qu’un Boris effronté, avec un peu moins de quatre ans avant les prochaines élections générales, ne se soucie pas de ses critiques de Westminster.

Son pari est que peu d’électeurs conservateurs s’en souviendront en 2024. Selon les psychologues, tous les joueurs finissent par perdre. Mais ce n’est pas vrai.

Dans mes biographies d’hommes puissants, j’ai raconté comment Bernie Ecclestone, Jimmy Goldsmith, Rupert Murdoch, Robert Maxwell et Richard Branson ont risqué leur fortune dans des affaires extravagantes – et ont gagné.

Telle est la nature des magnats qui réussissent: évaluer le risque, juger leur adversaire, contrôler la banque et faire le pari.

Les critiques de Boris affirment que ses paris sont différents parce qu’il prend des risques avec l’argent des autres.

Cependant, ils oublient que les magnats risquent l’argent de leurs actionnaires et de leurs banquiers. C’est en restant au sommet du poteau graisseux qui a confirmé la compétence de ces joueurs pour juger du risque.

Au cours des dernières semaines, Boris Johnson a réduit ses risques. Pour survivre, il approuva brusquement les démissions de Dominic Cummings et Lee Cain.

Leur remplacement par des traditionalistes compétents prouva que The Gambler avait appris ses leçons.

Le Boris Rollercoaster ralentit maintenant. Au printemps, la majeure partie de la population vulnérable britannique aura été vaccinée.

La vie devrait reprendre son cours normal, malgré les dettes gargantuesques du pays. Avec des taux d’intérêt bas et le bon leadership de Downing Street, les Britanniques pourraient saisir leur nouvelle liberté et raviver la fortune du pays.

Les amateurs de sport rentreront dans les stades, les jeunes se rassembleront dans les clubs et les concerts de rock, les enfants retourneront joyeusement à l’école, les acteurs et les musiciens nous divertiront dans les théâtres et les salles de concert, et les entrepreneurs rouvriront les pubs et les restaurants.

L’obscurité sera finie. Et The Gambler va s’étirer et prendre ses gains.

l Tom Bower est l’auteur de Boris Johnson, The Gambler