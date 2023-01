Tom Bennett nommé successeur de Jason Barickman au Sénat de l’Illinois – Shaw Local

Tom Bennett, R-Gibson City, passera de la Chambre des représentants de l’Illinois au Sénat de l’État.

Bennett, qui a été élu pour représenter le 106e district de la Chambre en novembre, a été choisi samedi pour succéder à Jason Barickman dans le 53e district du Sénat, après la démission de Barickman en décembre. Le 53e district englobe désormais le sud du comté de La Salle, le sud du comté de Bureau et une partie du comté de Putnam, y compris Streator.

Présidents de comté Larry Smith (comté de La Salle), Barry Welbers (comté de Bureau), Jeff Orr (comté de Ford), Eric Werden (comté de Grundy), Lyle Behrends (comté d’Iroquois), Dave Rice (comté de Livingston), Dave Lueders (comté de Marshall ), Dennis Grundler (comté de McLean), Chuck Weaver (comté de Peoria), Jacob Frund (comté de Putnam), Jim Rule (comté de Tazewell), Tim Ozinga (comté de Will) et Tim Ruestman (comté de Woodford) se sont rencontrés samedi à Pontiac pour faire le rendez-vous.

Présidents de comté Larry Smith (comté de La Salle), Barry Welbers (comté de Bureau), Jeff Orr (comté de Ford), Eric Werden (comté de Grundy), Lyle Behrends (comté d’Iroquois), Dave Rice (comté de Livingston), Dave Lueders (comté de Marshall ), Dennis Grundler (comté de McLean), Chuck Weaver (comté de Peoria), Jacob Frund (comté de Putnam), Jim Rule (comté de Tazewell), Tim Ozinga (comté de Will) et Tim Ruestman (comté de Woodford) se sont rencontrés le samedi 7 janvier. 2023, à Pontiac pour nommer le successeur de Jason Barickman. Ils ont nommé Tom Bennett au siège du Sénat. (Photo fournie par Beth Findley Smith)

Tous les présidents, à l’exception de celui du comté de McLean, ont voté en faveur de Bennett. Cinq candidats ont exprimé leur intérêt pour le poste au Sénat, Stan Nord recevant le vote du comté de McLean.

Le successeur de Bennett à la Chambre sera choisi de la même manière à une date ultérieure.

Chacun des candidats a fait une présentation et répondu aux questions samedi lors de la réunion publique.

“Je pense que nous avons pris une bonne décision”, a déclaré Smith, qui préside le GOP dans le comté de La Salle. “Il y avait cinq bons choix, mais (Rep. Bennett) était impressionnant.”

Bennett a été élu à la Chambre des représentants de l’Illinois en 2012. Il a été chef adjoint de la minorité, en plus de rôles clés dans les comités liés à l’éducation et à la sécurité publique. Il a travaillé comme professeur de sciences au lycée à Gibson City-Melvin-Sibley et responsable informatique à State Farm. Il a obtenu un baccalauréat en éducation, un baccalauréat en informatique appliquée, un MBA et un doctorat en administration des affaires. Lui et sa femme Kathleen ont deux enfants et cinq petits-enfants.

Avec le redécoupage, le district de Bennett’s House s’est déplacé vers le nord, atteignant le couloir de l’Interstate 80. Le 106th Illinois House District contient tout ou partie des comtés de Ford, Grundy, Iroquois, La Salle, Livingston et McLean.