Tom Banton frappe 47 balles cent, dont sept six, alors que Somerset bat Kent dans Vitality Blast | Nouvelles de cricket

Un siècle pyrotechnique de Tom Banton a aidé Somerset à remporter une victoire de 10 guichets Vitality Blast contre Kent Spitfires à Canterbury.

Banton a frappé une centaine de 47 balles en route vers un 107 invaincu sur 51 balles alors que Somerset a dépassé le 168-8 de Kent avec 26 balles à jouer.

Le joueur de 22 ans a fait sept six et huit quatre dans un coup sans chance alors qu’il dirigeait un partenariat d’ouverture ininterrompu de 169 avec le Néo-Zélandais Devon Conway (51 contre 44), qui a marqué le point gagnant à la 16e.

Lorsqu’on lui a ensuite demandé s’il envisageait maintenant une place dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde T20 plus tard cette année, Banton a déclaré: « Je pense qu’il serait idiot de ne pas [be thinking about that] mais pour le moment, j’essaie de marquer le plus de points possible.

« L’année ne s’est pas aussi bien passée que je l’aurais souhaité, alors j’espère que c’est un point de changement pour moi. Je ne vais pas regarder trop loin. »

Lewis Gregory a réclamé 4-27 et Craig Overton 2-40 pour Somerset alors que Kent a glissé de 125-2 au milieu d’une brume épaisse après avoir été inséré par Somerset – Zak Crawley a marqué 39 sur 32 balles, tandis que Joe Denly a marqué 36 sur 25.

Alors que la brume se dissipait, Somerset a galopé à travers le jeu de puissance à 73-0 avec Banton scellant un 22-ball cinquante en frappant Fred Klaassen pour six au-dessus de la jambe fine.

La frappe extraordinaire de Banton comprenait deux six de Darren Stevens au neuvième et deux de Denly au 11 alors que l’homme de Somerset suivait ses 77 des 37 balles contre Hampshire la dernière fois.

Conway a égalé les scores lorsqu’il a conduit Matt Milnes pour deux pour atteindre cinquante, avant de jeter un coup d’œil au même lanceur pour une jambe carrée simple à arrière.

L’autre rencontre Blast de la nuit, Hampshire contre Middlesex, a été emporté sans une balle jouée à Southampton ..

Cela a marqué la troisième pluie du Hampshire en quatre matches et les a laissés frustrés à leur retour à domicile, après avoir joué leurs sept premiers matches à l’extérieur en raison de l’utilisation de l’Ageas Bowl pour le cricket international.

