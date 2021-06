Tom Arnold se souvient avoir été le sponsor de Chris Farley, sa mort « très triste »

Tom Arnold parle de sa relation étroite avec la légende du « Saturday Night Live » Chris Farley.

Dans un extrait de son interview sur « The Howard Stern Show », publié mercredi, Arnold a rappelé qu’il était devenu un sponsor sobre de Farley alors que le comédien luttait contre la dépendance. Farley est décédé d’une overdose à l’âge de 33 ans le 18 décembre 1997, après une vie de toxicomanie.

Selon Arnold, le producteur exécutif de « SNL » Lorne Michaels a présenté les deux après que Farley ait joué Arnold dans un sketch.

« Lorne Michaels m’a appelé et il m’a dit : ‘Vous avez beaucoup en commun avec Chris Farley. Voudriez-vous passer du temps avec lui s’il vous plaît ?' », a déclaré Arnold à l’hôte Stern. « Il voulait être sobre, et je pense que Lorne s’en inquiétait vraiment, et j’ai donc été son parrain pendant quelques années. »

Arnold a déclaré que lui et Farley étaient « très proches » et a rappelé le sens de l’humour délirant du comédien.

« Quand il est sorti pour faire mon émission de télévision ou mes émissions spéciales HBO, il savait à quel point il était drôle », a déclaré Arnold. « Il aimait s’amuser, et il s’amusait trop. Très triste quand il est mort. »

Arnold a déclaré avoir mis en garde Farley contre les dangers de la consommation de drogue alors que le comédien passait par plusieurs séjours en cure de désintoxication.

« C’est aussi frustrant parce qu’à un moment donné, il s’est dit : ‘Ouais, je ne serai pas avec Tom, parce que je ne veux pas qu’il voie' », a déclaré Arnold. « J’ai toujours dit à Chris: » Vous ne pouvez pas être gros et prendre de la drogue. Vous ne pouvez pas être aussi gros. Vous devez en choisir un, et je parle d’expérience. Vous en choisissez un. Vous ne pouvez pas le faire. tout.’ «

« SNL »: Adam Sandler chante sur son licenciement avec Chris Rock, rend hommage à Chris Farley

Lors de l’accueil de « SNL » en mai 2019, Adam Sandler a rendu un hommage poignant à son ami et ancien camarade de casting Farley. Vers la fin de l’épisode, Sandler est sorti avec une guitare et a chanté pendant que des clips de Farley se produisaient en arrière-plan,

Sandler s’est souvenu des souvenirs de son ami qui faisait la fête (« Nous lui disions : ‘Fils, tu finiras comme Belushi et Candy’, a-t-il dit, ‘Ces gars sont mes héros, tout va bien et dandy' ») et comment il montre maintenant à ses enfants des clips YouTube ainsi que des vieux films de Farley.

« La vie n’est pas la même sans toi », a chanté Sandler. « Si nous faisons assez de bruit, peut-être qu’il nous entendra.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie ou de toxicomanie, vous pouvez appeler la ligne d’assistance nationale de l’Administration des services de toxicomanie et de santé mentale au 800-662-HELP (4357) à toute heure du jour ou de la nuit.

