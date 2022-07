Tom Arnold partage une perte de poids de 75 livres avant et après les photos alors qu’il célèbre 5 ans de sobriété

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tom Arnold montre son parcours de perte de poids de 75 livres.

Arnold a d’abord partagé une photo montrant sa perte de poids le 4 juillet.

“Joyeux 4 juillet. Aujourd’hui, je fête mon indépendance des 75 vilaines livres depuis janvier”, a-t-il écrit sur Instagram. “Merci Charles D’Angelo !”

Le comédien a travaillé avec D’Angelo virtuellement sur Zoom afin de perdre du poids.

D’Angelo a déclaré dans une récente interview que sa formation sur Zoom fonctionne “aussi efficacement” que les sessions en personne.

“Ayant jadis pesé 360 livres moi-même en tant qu’adolescent victime d’intimidation, je sais très bien à quel point la honte accompagne souvent le désir de changer”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Je coache des clients du monde entier via Zoom aussi efficacement que ceux qui viennent me voir en personne. La responsabilité est la responsabilité.”

“Les gens semblent se sentir beaucoup plus à l’aise pour discuter des problèmes sous-jacents à leur problème d’obésité dans le confort de leur foyer”, a-t-il ajouté. “C’est effrayant d’être vulnérable avec un autre en premier lieu, donc être dans un environnement que vous connaissez peut vraiment aider.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“En tant qu’entraîneur, j’ai appris beaucoup plus sur Tom en le rencontrant via Zoom, car c’est souvent une fenêtre sur leur vie à la maison, dont nous pouvons ensuite facilement discuter. Au cours de toutes mes années en tant qu’entraîneur, j’ai appris que ce n’est jamais vraiment à propos de la nourriture, mais plus encore de votre attachement émotionnel à la nourriture.”

Arnold célèbre également cinq ans de sobriété.

“J’ai 5 ans d’abstinence et de sobriété aujourd’hui”, a-t-il partagé sur Instagram. “5 ans d’être présent au quotidien [sic] pour mes enfants. J’ai aussi fait de mon mieux pour gérer quelques soucis de santé, des problèmes financiers et un divorce très conflictuel.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je suis béni et plein d’amour et de gratitude pour mes amis, mes collègues alcooliques et la grâce de D.ieu”, a-t-il ajouté.

La star de “Roseanne” et Ashley Groussman ont finalisé leur divorce en 2020. L’ancien couple avait indiqué sa date de séparation le 1er janvier 2019.

Groussman et Arnold se sont mariés en 2009 et partagent deux enfants.