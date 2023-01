Tolworth Novices ‘Hurdle: Tahmuras trop bon pour les rivaux de Sandown et passe 8/1 pour Supreme au Cheltenham Festival | Nouvelles de la course

Tahmuras a donné à Paul Nicholls un cinquième obstacle Unibet Tolworth Novices en déambulant vers un succès facile à Sandown.

Vainqueur élégant d’un concours Listed à Haydock lors de sa précédente course, la monture de Harry Cobden a extrêmement bien voyagé tout au long du concours de deux milles et s’est contentée de permettre au colonel Harry de faire la course sous Gavin Sheehan.

Bien que clairement vert, il s’est imposé à l’approche des deux derniers vols alors que le décevant favori Authorized Speed ​​travaillait dans le sol meuble.

Bien qu’il ait traversé les deux derniers obstacles, Cobden a rapidement remis le joueur de six ans sur un pied d’égalité et le 5/2 deuxième favori a marqué avec style par deux longueurs et demie, donnant à l’entraîneur champion une première victoire. dans la course depuis Breedsbreeze il y a 15 ans.

L’Astroboy, formé par Evan Williams, est resté deuxième, les rôles étant retournés contre lui par le vainqueur qui avait été battu au cou par ce rival lors d’un pare-chocs Ffos Las en février de l’année dernière, tandis que Nemean Lion est resté troisième, un plus loin derrière.

Ce fut également un après-midi stellaire pour les propriétaires Noel Fehily Racing Syndicates, qui avaient déjà franchi l’obstacle des juments Listed avec Love Envoi, entraîné par Harry Fry.

Image:

La vitesse autorisée (proche) trébuche à l’atterrissage pendant le Tolworth à Sandown





Fehily a déclaré: “Il sera dans le Supreme et le Ballymore au Festival et nous parlerons à Paul de l’endroit où il va, mais il a l’air plutôt bien et me rappelle Summerville Boy sur qui j’ai remporté le Supreme.

“C’est un bon cheval qui reste avec un peu de qualité et je dirais que Hansard n’est pas loin derrière lui. Gary (Moore) l’aime et il sera renforcé pour sa prochaine course.”

Nicholls a déclaré: “C’était bien. Cela a pris 15 ans, mais vous devez avoir le bon type de chevaux, n’est-ce pas?

“Pour être juste, nous pensions qu’il irait très près. Scott Marshall, qui le monte tous les jours, a dit qu’il en faudrait un bon pour le battre et j’ai une grande confiance en Scott.”

Dernières cotes du Hurdle des novices suprêmes (Sky Bet) Facile Véga – 8/11 Marine Nationale – 5/1 Tahmura – 8/1 Impair Et Passe – 12/1 BAR – 16/1

Betfair a réduit Tahmuras à 10/1 pour le Supreme Novices ‘Hurdle et le Ballymore Novices’ Hurdle à Cheltenham en mars.

Nicholls a ajouté: “Il n’a fait que s’améliorer et il est comme Noland et Al Ferof, qui ont tous deux remporté le Suprême pour nous – ils sont tous les deux forts et de bons séjours avec une botte assez bonne pour deux (miles).

“Donc je suppose que nous irons au Suprême avec lui – nous allons tout de suite là-bas – mais il est le miroir de Noland et d’Al Ferof. C’est un jeune cheval en progression et nous allons affiner ses sauts sur un meilleur terrain. Nous sommes ravis avec lui.

“Il est difficile de sauter de ce sol profond sur cette colline de Sandown. Ils ont tous sauté de manière assez ordinaire, mais il est assez adéquat et lorsque nous aurons ce meilleur terrain au printemps, nous affinerons son saut.”

Love Envoi impressionne à nouveau à Sandown

Envoi d’amour a été un vainqueur ultra-impressionnant de la Listed Unibet 3 Uniboosts A Day Mares’ Hurdle à Sandown et s’est propulsée en tête du marché pour le David Nicholson Mares’ Hurdle à Cheltenham.

La fillette de sept ans formée par Harry Fry a extrêmement bien voyagé tout au long du concours de deux milles et demi et s’est hissée à l’avant avant le dernier virage.

Bien que suivi par le vainqueur de l’an dernier Martello Sky, qui concédait 1 livre, le favori 30/100 s’est dégagé facilement. C’était sa huitième victoire en neuf haies, sa seule défaite survenant lors du Mares’ Hurdle à Fairyhouse en avril.

Après sa victoire de 13 longueurs sous Jonathan Burke, Love Envoi, propriété de Noel Fehily Racing Syndicates, a reçu des citations de 4/1 (à partir de 7/1) de Paddy Power pour le Mares ‘Hurdle lors de la réunion du Festival, où elle pourrait affronter le aime Marie’s Rock, Epatante et même Honeysuckle.

Image:

Love Envoi n’a eu aucun problème à gagner confortablement à Sandown sous Johnny Burke





Mais elle a déjà montré un penchant pour la piste de Prestbury Park, ayant décroché le Grade Two Dawn Run Mares’ Novices’ Hurdle lors de la réunion du Festival de l’année dernière.

L’ancien jockey et directeur du syndicat Fehily a déclaré: “Elle grandit tout le temps et Johnny a dit qu’il était plus impressionné par elle aujourd’hui que jamais auparavant.

“J’étais assez confiant en regardant son langage corporel qu’il avait le contrôle total, mais les regarder quand ils sont à contre-courant est beaucoup plus angoissant que de les chevaucher, c’est sûr.

“Nous aurons une conversation avec Harry car il y a une course à Warwick, mais cela ne me dérangerait pas si elle allait directement au Festival. De toute façon, nous sommes assez détendus.

“Quand David Crosse et moi avons créé ce syndicat, nous espérions avoir des chevaux pour le samedi et pas seulement courir à travers le pays, mais quand elle a gagné à Cheltenham, c’était un rêve devenu réalité.”

A l’âge de 13 ans, Souhaiter et espérer provoqué un choc 50/1 dans le Finale de chasse au handicap des vétérans Unibet.

Le vainqueur formé par Mel Rowley a voyagé doucement à l’avant du test de trois milles et, sauf accidents, a semblé gagner la course à Pond Fence.

Bien qu’il se soit rapproché de l’avant-dernier obstacle et qu’il n’ait pas sauté couramment au dernier obstacle, la monture du réclamant de 3 livres Alex Edwards en avait assez pour vaincre Ramses De Teillee, qui avait deux ans et un.

quarts de longueur vers le bas à la ligne, ayant rattrapé beaucoup de terrain depuis la dernière clôture.

Run To Milan est resté troisième, à cinq longueurs de Up Helly Aa King quatrième.

Image:

Wishing And Hopeing donne une bosse au jockey Alex Edwards mais s’accroche pour gagner à Sandown





Nigel Hawke a décrit son lien avec l’entraîneur vainqueur de la Classique Jim Bolger comme inestimable après J’ai Une Voix (17/2) a remis sa carrière sur les rails en créant une surprise lors de l’ouverture du Unibet Extra Places Every Day Juvenile Hurdle.

Avant la course, tous les regards étaient tournés vers le favori 4/11 Bo Zenith qui faisait ses débuts pour Gary Moore, mais le favori pari n’a pu terminer que troisième derrière le fils castré de Vocalised qui a tout fait pour vaincre Mombasa par 17 longueurs sous Tom Buckley. .

Pam Sly a l’intention de faire de la “chasse au pot” avec Xcitations, qui a produit un meilleur affichage en carrière pour manquer un vainqueur convaincant du Unibet Horserace Paris Opérateur de l’année Handicap Chase.

Image:

Xcitations en passe de remporter le Unibet Horserace Betting Operator of the Year Handicap Chase





Le progressiste de huit ans a poursuivi sa récente victoire à Doncaster, qui avait été stimulée moins de 30 minutes plus tôt par le deuxième Elixir De Nutz marquant à Wincanton, avec une belle démonstration de sauts sous Jack Andrews.

L’entraîneur Lydia Richards n’avait peut-être que neuf chevaux à l’entraînement, mais elle a profité d’un moment au centre de la scène après Certainement rouge a démontré que l’endurance est son point fort lorsqu’il reste à ses rivaux pour collecter le Lisez le blog Unibet de Nicky Henderson Handicap Chase.

Retombé en voyage après avoir marqué plus de trois milles à Kempton Park la dernière fois, le neuf ans, malgré une errance à gauche après le dernier, en a retiré beaucoup une fois redressé pour marquer par six longueurs et demie entre les mains de Marc Goldstein.