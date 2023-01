Tolworth Hurdle: Gary Moore espère rembourser Pat Gallagher avec Authorized Speed ​​à Sandown Grade One | Nouvelles de la course

Selon l’entraîneur Gary Moore, la victoire pour la vitesse autorisée dans l’obstacle des novices d’Unibet Tolworth serait le moyen idéal de rembourser le propriétaire Pat Gallagher.

C’est plus tôt dans l’année que Gallagher est venu à la rescousse de la famille Moore pendant que Josh Moore se remettait dans un hôpital de Liverpool de nombreuses blessures graves subies lors d’une mauvaise chute à Haydock.

Le propriétaire du cinquième Champion Bumper a fourni à la famille l’utilisation de son hélicoptère pendant la durée du long séjour de Josh à l’hôpital, ce qui a été d’une grande aide pour les Moores basés dans le Sussex pour effectuer le trajet régulier de plus de 250 milles vers le Merseyside.

Authorized Speed ​​trébuche sur le dernier obstacle à Sandown mais garde ses pieds pour gagner sous Jamie Moore





Avec Josh maintenant à la maison et aidant son père à leur base de Lower Beeding, Moore pense que le succès de la vitesse autorisée en première année à Sandown samedi – qui sert souvent d’épreuve clé pour les novices suprêmes et a été remporté l’année dernière par Constitution Hill – serait être la « cerise sur le gâteau » pour montrer sa gratitude envers Gallagher.

Moore a déclaré: “Pat est un homme incroyable et il a été d’une grande aide lorsque Josh était à l’hôpital. C’est un homme tellement gentil et généreux.

“Je ne sais pas combien de fois je suis allé à Liverpool en hélicoptère pour voir Josh, ça a dû être six ou sept fois et ce n’est pas bon marché de faire ça.

“Cela m’a fait gagner beaucoup de temps et de maux de tête sur la route pour me faire voler moi et Phoebe, la partenaire de Josh, là-haut. C’était une aide énorme et il n’aurait pas pu faire plus.

“Je ne pourrais jamais en faire assez pour lui et lui offrir un gagnant de première année serait fantastique. Il a déjà eu quelques chevaux de plat avec moi et il est très reconnaissant pour tout ce que vous lui donnez, mais un gagnant de première année mettrait vraiment le cerise sur le gâteau en guise de remerciement.”

Avec Luccia absente attendue, Authorized Speed ​​devrait affronter sept rivaux ce week-end – tous sauf deux sont les vainqueurs de la dernière fois.

L’opposition du marché à Authorized Speed ​​vient de Tahmuras, qui court pour Paul Nicholls, et de l’Arctic Bresil formé par Henry de Bromhead qui fait le voyage depuis l’Irlande et sera monté par Rachael Blackmore.