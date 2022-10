Toluca vs Pachuca – Rapport de match de football – 27 octobre 2022

Pachuca a battu Toluca sur une énorme ligne de score de 5-1 lors du match aller de jeudi de la finale de la Liga MX.

Avec des buts de Romario Ibarra, Gustavo Cabral, Nicolas Ibañez et Mauricio Isais, Los Tuzos a pris une avance considérable dans la série de championnats à deux jambes.

Dans l’Estadio Nemesio Diez bondé et bruyant de Toluca, Pachuca a rapidement calmé la foule après qu’Ibarra ait trouvé le fond du filet à la huitième minute grâce à un contre du milieu de terrain Erick Sanchez.

À la 13e minute, Cabral de Pachuca a ensuite frôlé un centre sur un coup franc de Victor Guzman pour porter le score à 2-0.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Bien que Toluca finisse par riposter avec plus de possession en première mi-temps, Pachuca a été impitoyable avec ses opportunités offensives qui ont fourni un but supplémentaire d’Ibarra à la 36e minute et un autre de Mauricio Isais à la 41e.

Los Tuzos ne s’est pas reposé après la mi-temps. Peu de temps après son retour sur le terrain, l’ailier Paulino de la Fuente a contrôlé un tir rebondi puis a parfaitement préparé Ibañez pour trouver le fond des filets à la 53e minute et porter le score à 5-0 en faveur de Pachuca.

Désespéré de rester en lice pour un titre mexicain de haut vol, Toluca a avancé dans les dernières étapes de la seconde mi-temps.

Les changements du manager Ignacio “Nacho” Ambriz ont donné vie à l’équipe locale qui a reçu une petite bouée de sauvetage grâce au remplaçant Jordan Sierra. Après une brillante course de Leonardo Fernandez, le milieu de terrain a fait une passe à Sierra, qui a marqué à la 78e minute pour porter le score à 5-1.

La foule de l’Estadio Nemesio Diez a éclaté en acclamations après le but, entonnant plus tard des chants de “Toluca, si se puede” (Toluca, oui nous pouvons) qui ont guidé l’équipe locale vers une poignée d’opportunités dans les dernières minutes.

Dans le temps additionnel, une chance de réduire l’avantage de Pachuca est apparue grâce à un penalty. Fernandez de Toluca a intensifié mais n’a ensuite pas réussi à capitaliser sur sa tentative de penalty à la 97e minute, sauvée par le gardien de Pachuca Oscar Ustari.

La finale de la Liga MX se terminera dimanche avec le match retour à l’Estadio Hidalgo de Pachuca. Alors que Los Tuzos sont maintenant sur le point de remporter un trophée après avoir raté Atlas lors de la série de championnats de la saison dernière, Toluca croisera les doigts pour un retour miraculeux qui pourrait décrocher un 11e titre de champion.