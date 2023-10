Toluca Rotary organisera un dîner mystère sur le thème de Scooby Doo chez Mona’s – Shaw Local

Un dîner-théâtre mystère Scooby Doom aura lieu le samedi 7 octobre 2023 chez Mona’s, 202 N. Main St., Toluca.

Mingling commence à 17h30. Les billets coûtent 50 $. Les bénéfices serviront à l’achat de DEA pour les parcs de la ville.

Le repas comprendra un buffet de poulet frit, mostaccioli, pommes de terre gratinées, haricots verts, salade, condiments, petits pains, café et thé. Des boissons alcoolisées et non alcoolisées sont disponibles mais ne sont pas incluses dans le prix du billet.

Les billets sont disponibles à la banque communautaire de Toluca, au bureau financier national de Toluca ou auprès des membres du Rotary de Toluca.