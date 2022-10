Toluca, Pachuca sur Club America, Monterrey

Les demi-finales de la saison Apertura 2022 sont désormais officiellement terminées, ne laissant que deux équipes en lice pour le titre de Liga MX. Après le dernier lot de matchs éliminatoires, voici quelques points de discussion et quelques réflexions avant la finale à deux jambes de cette semaine.

Les favoris du titre Club America évincés par Toluca

La tête de série n ° 6, Toluca, était déjà radiée avant même d’entrer sur le terrain la semaine dernière. Face à la tête de série n ° 1 Club America en demi-finale, Toluca était largement considérée comme un petit barrage routier pour les géants de la Liga MX qui avaient précédemment démoli Puebla 11-2 au total en quarts de finale.

Puis vinrent les erreurs qui semblaient doubler la taille de leur obstacle soi-disant inoffensif. Dans une soirée bizarre remplie d’erreurs pour le Club America, Toluca a bondi sur des passes intempestives et des moments tremblants qui les ont menés à une victoire choquante 2-1 lors du match aller de la série de demi-finales de mercredi dernier.

“C’est le football, des erreurs arrivent”, a déclaré le manager du Club America Fernando Ortiz après la défaite, qualifiant le résultat de simple bizarrerie. “Aujourd’hui, ils nous sont arrivés.”

À domicile lors du match retour de samedi dans l’historique Estadio Azteca, les choses ne se sont pas améliorées pour Las Aguilas. Toluca est resté solide sur le plan défensif, mené par les performances exceptionnelles des défenseurs Haret Ortega, Valber Huerta et Andres Mosquera. Devant le filet, le gardien Tiago Volpi a été influent avec sa poignée d’arrêts qui ont ensuite limité le Club America à un seul but au cours du week-end. Avec un but de l’arrière gauche Jorge Torres Nilo, Toluca s’est finalement faufilé avec un résultat cumulé de 3-2.

Bien que Club America ait presque tourné la série en leur faveur avec un but dramatique dans le temps additionnel d’Henry Martin qui a été jugé hors-jeu – ce qui les aurait envoyés en finale grâce à un bris d’égalité plus élevé – Las Aguilas n’ont aucune excuse pour leur sortie en demi-finale.

Généralement capable de s’appuyer sur de nombreuses options performantes au milieu de terrain et en attaque, le Club America a semblé perdu lorsque des partants comme Diego Valdes et Richard Sanchez ont été exclus par le jeu agressif de Toluca. Los Diablos Rojos a forcé l’équipe de Mexico à faire des erreurs, et en réponse, Ortiz a effectué des remplacements douteux au match retour qui n’ont guère apporté de nouvelles idées dans le dernier tiers.

“Je suis le responsable de cet échec sportif”, a déclaré Ortiz après avoir été éliminé, ajoutant plus tard que “évidemment, je veux continuer [as manager].”

Quant à Toluca, le groupe de joueurs autrefois faible sur le plan défensif a pris de l’ampleur au moment parfait. Après avoir remporté seulement six victoires de juillet à septembre, Los Diablos Rojos et le manager Ignacio “Nacho” Ambriz se dirigent vers la finale avec cinq victoires rien qu’en octobre.

Ambriz a été embauché en décembre dernier avant la campagne Clausura 2022 mais n’a terminé que 15e du tableau. Au cours de cette saison d’Apertura, il a constitué une équipe qui a prospéré avec une défense plus résistante et a produit derrière des changeurs de jeu tels que Volpi, Jean Meneses et Leonardo Fernandez.

“Il y a huit mois, nous étions un désastre”, a déclaré Ambriz en battant Club America. “Maintenant, ça change.”

Contre la tête de série n ° 4 Pachuca dans la série de championnats à deux jambes de cette semaine, Ambriz et son groupe de joueurs chercheront à défier une fois de plus les attentes.

Pachuca de retour dans la finale bouleversée après Monterrey

Toluca n’était pas le seul club de Liga MX à avoir été surpris en demi-finale. Pachuca a été convaincant au tour précédent contre la tête de série n ° 2 Monterrey, battant finalement les favoris 6-2 au total.

Le match aller de jeudi à domicile a donné le ton à Pachuca. Intrépides avec leur approche offensive, Los Tuzos a échangé des coups dans un début passionnant de la série qui a trouvé Pachuca de justesse 3-2 à la 47e minute. Initialement une bataille égale entre les deux, Monterrey s’est ensuite tiré une balle dans le pied par un rouge direct à la 64e minute pour Erick Aguirre, permettant à Pachuca de marquer deux fois supplémentaires et de remporter le match aller avec un score de 5-2.

Adepte également d’absorber la pression et de jouer défensivement si nécessaire, le manager Guillermo Almada a utilisé une version plus compacte de sa formation habituelle 4-2-3-1 lors du match retour de dimanche, conduisant à une ligne de front frustrée de Monterrey qui n’a pas pu trouver l’arrière du net dans une défaite 1-0. Avec le gardien vétéran Oscar Ustari récoltant 11 arrêts – et des défenseurs comme Oscar Murillo, Gustavo Cabral et Kevin Alvarez amassant encore plus de dégagements et de tacles – Los Tuzos a survécu à l’assaut de Monterrey qui a rapidement manqué de solutions aux problèmes en seconde période.

La série étant pratiquement terminée, un but sur penalty à la 95e minute pour Aviles Hurtado de Pachuca, qui a quitté Monterrey en 2021 après un manque de minutes, était une cerise parfaite sur le gâteau pour Almada et son équipe.

Arrivé en décembre avant la campagne Clausura 2022, l’entraîneur uruguayen de 56 ans a maintenant emmené son club dans des séries de championnat consécutives. Après avoir également poussé Santos Laguna en finale lors de la Clausura 2021, est-ce enfin le moment où Almada remporte non seulement son premier titre en Liga MX, mais aide également Pachuca à remporter son deuxième championnat en Liga MX depuis 2016 ?

“J’espère que oui”, a déclaré Almada après la victoire. “Nous allons tout donner pour atteindre l’objectif, [but] Toluca pensera comme nous, alors que le meilleur gagne.”

Pachuca ne devrait pas négliger une équipe de Toluca dont la position en saison régulière peut être trompeuse. Dans un format de tournoi court comme la Liga MX, il faut souvent plus d’une saison à un manager pour que sa liste clique. À leur meilleur, Los Tuzos sont une équipe beaucoup plus organisée et bien équilibrée qui peut passer de manière transparente d’un style d’attaque agressif à une chute profonde et à la défense si nécessaire.

Avec un bon mélange de talents prometteurs de l’académie et de recrues étrangères expérimentées, Pachuca pourrait être celui qui arrêtera finalement les outsiders de Toluca.

Calendrier de la finale de la Liga MX

Pachuca contre Toluca

Premiere jambe: Jeudi 27 octobre (heure à déterminer)

Deuxième jambe: Dimanche 30 octobre (heure à déterminer)